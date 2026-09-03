EE.UU.: 3 muertos, incluido el sospechoso del tiroteo en Minneapolis

Dos personas murieron y el sospechoso también murió después de un tiroteo en un edificio de apartamentos en el centro de Minneapolis el miércoles por la tarde, dijo la policía.

Tres agentes de policía de Minneapolis resultaron heridos, dijo el sargento. Garrett Parten dijo en una conferencia de prensa el miércoles por la noche. Dos agentes sufrieron heridas de bala. Los tres se encuentran en condición estable, según un portavoz del hospital.

Una víctima recibió un disparo mortal en el lugar, mientras que la otra murió después de ser trasladada al Centro Médico del Condado de Hennepin, dijo Parten.

La policía de Minneapolis respondió poco después de las 16:30 hora local (21:30 GMT) e instó al público a mantenerse alejado de la zona. Entre los heridos había dos policías, dijeron las autoridades. Según el hospital, siete pacientes fueron trasladados al Centro Médico Hennepin Healthcare.

El FBI también participó en la respuesta porque el motivo no está claro

El FBI está respondiendo al tiroteo y “ofrecerá todos los recursos necesarios para ayudar a las autoridades locales”, dijo el director Kash Patel en una publicación en la plataforma social X.

No hubo más información disponible de inmediato sobre el incidente. El motivo del tiroteo aún no está claro y aún no se ha publicado información sobre la identidad del tirador.

Un video publicado en las redes sociales mostró a agentes de policía apuntando con rifles hacia una torre de apartamentos cerca del Centro de Convenciones de Minneapolis. Las autoridades también advirtieron a los residentes que evitaran el vecindario densamente poblado de Loring Park.

Se confirmó la muerte del tirador en el lugar, según informes de medios estadounidenses. Imagen: KSTP/REUTERS, afiliado de ABC

“Agradecido a las autoridades que trabajan activamente para garantizar la seguridad de nuestros vecinos en el centro de Minneapolis esta tarde”, dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz. “Minnesota está orando por nuestros socorristas”.

Editado por: Wesley Dockery

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