Tres jugadores comparten el liderato, Nadaud es el único superviviente – Golf Planète

Comparte este artículo

Después de una primera ronda dominada por Sei Young Kim, el liderato cambió de manos al final de un segundo día lleno de acontecimientos. Miyu Yamashita, Allisen Corpuz y Hyo Joo Kim ahora tienen el control, mientras que Jeeno Thitikul y Nelly Korda finalmente lanzaron su torneo. Del lado francés, sólo Nastasia Nadaud pasó el corte.

A

Hubo que esperar hasta los últimos hoyos para conocer la fisonomía de los primeros del ranking en los albores de este fin de semana. Campeonato FM Boston. Miyu Yamashita, Allisen Corpuz y Hyo Joo Kim están los tres con -9 después de 36 hoyos. El japonés, ganador del Abierto femenino en 2025 y que ya había pegado fuerte el jueves con un apertura de 65 (-7), devolvió una nueva tarjeta de 70 (-2).

Encuentra el ranking completo

Corpuz y Hyo Joo Kim firmaron dos cartas bonitas y parejas en forma de 67 (-5). Una nueva demostración del gran estado de forma en el que se encuentran los japoneses, que acaban de coronarse en Canadá la semana pasada.

Que trío, Morgane Métraux gracias a la mejor tarjeta del día en 65 (-7) y Ruoning Yin y Jennifer Bae son -8. Con -7, el pelotón se mantiene compacto con Nataliya Guseva, Emily Kristine Pedersen y Somi Lee . Pedersen, que terminó la primera ronda con -7, esta vez jugó a la par y, por tanto, perdió algunas posiciones a pesar de su muy buen comienzo de torneo.

Thitikul y Korda pasan la ofensiva

Ambos necesitaban una reacción. Ya está hecho. Jeeno Thitikulque comenzó en par el jueves, devolvió una tarjeta de 68 (-4) el viernes y volvió a -4 después de dos rondas. Su segunda etapa en el TPC Boston estuvo mucho más limpio, sobre todo con una excelente devolución en 32 (-4). La tailandesa se recupera así antes del fin de semana y aún puede esperar volver a la batalla.

Nelly Korda También mejoró su marca de la primera ronda sin llegar a la cima. Tras un 72 en par en la primera ronda, el número 1 del mundo firmó un 70 (-2). Sin embargo, todavía está lejos del liderato y probablemente tendrá que hacer una gran cartelera el sábado para involucrarse realmente en la lucha por la victoria.

Nadaud sobrevive, los demás se quedan en el camino

Es una nueva actuación muy convincente después de dos rondas para quien descubrirá en menos de dos semanas los juegos del Copa Solheim por primera vez. Nastasia Nadaudla única francesa que ha superado el corte en este Campeonato de FM, incluso revivió el fin de semana gracias a seis birdies y una buena tarjeta de 68 (-4).

Por otra parte, no hay fin de semana y es bastante decepcionante, porque Perrine Delacour para Céline Boutier. Sin embargo, la primera ciudad había comenzado bien su torneo con una tarjeta a la par. El número 1 francés, en cambio, habrá jugado mejor que el día anterior, pero no lo suficientemente bien como para volver al par total, la marca de corte.

Condenada a una hazaña que no habrá podido realizar, Pauline Roussin-Bouchard (+7, 125) pierde un tercer corte consecutivo en la LPGA.

A

A

La tabla de clasificación

A

A

Foto de MILLEREAU Philippe / KMSP vía AFP)