Nepal: Sacan vivos a dos personas de un túnel nueve días después de las inundaciones

Los equipos de rescate en Nepal sacaron vivos a dos trabajadores de un túnel hidroeléctrico el viernes, nueve días después de que inundaciones catastróficas arrasaran la región fronteriza del país con China.

Los equipos de emergencia continúan sus esfuerzos para llegar a cientos más que se cree están atrapados dentro de túneles similares.

Los hombres, identificados como el capataz mecánico Sanjay Shah y el supervisor mecánico Kabir Maharjan, fueron liberados del túnel de la central hidroeléctrica Upper Trishuli 3A a lo largo del río Trishuli, según un comunicado de la oficina del ministro de Energía, Biraj Bhakta Shrestha.

“¡Mientras haya aliento, hay esperanza!” dijo Shrestha en un comunicado. “Las operaciones de rescate continúan en todos los túneles afectados. Que continúen los esfuerzos y las oraciones de todos. No hemos perdido la esperanza”.

¿Qué sabemos del rescate?

Los rescatistas escucharon por primera vez voces desde el interior del túnel el viernes por la mañana, dijeron las autoridades.

Los dos supervivientes rescatados del proyecto hidroeléctrico Upper Trishuli 3A fueron trasladados en avión a Katmandú. Imagen: Athit Perawongmetha/REUTERS

Vídeos y fotografías mostraron a Maharjan, de 45 años, sacado de un agujero en el suelo mientras los transeúntes vitoreaban. Las imágenes mostraban cómo lo colocaban en una camilla, mientras que Shah, de 30 años, cuyo rostro estaba cubierto de barro, era llevado a lomos de un trabajador a una tienda de rescate, donde los médicos del ejército le colocaron una máscara de oxígeno y comprobaron sus signos vitales.

Un asistente del ministro de Energía dijo que Maharjan no podía mover las manos ni las piernas, mientras que las heridas de Shah no se consideraban críticas. Ambos hombres fueron trasladados en avión a un hospital de Katmandú.

Los familiares reaccionaron con alivio. Amir Maharjan, hermano de Kabir, dijo a Associated Press: “No puedo explicar lo que sentimos en este momento. Simplemente estamos agradecidos a Dios”, y agregó que la familia se dirigía al hospital para verlo.

¿Qué está pasando en los sitios de los proyectos hidroeléctricos?

Estos fueron los primeros rescates exitosos relacionados con los proyectos hidroeléctricos a lo largo del río Trishuli. Las autoridades dicen que hasta 900 trabajadores siguen desaparecidos en varios sitios del proyecto, y se cree que aproximadamente 500 están atrapados en túneles, según las autoridades locales.

Inundaciones en Nepal atrapan a cientos de personas en túneles hidroeléctricos Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Específicamente en el proyecto Trishuli 3A, la Asociación de Productores Independientes de Energía de Nepal estimó el número de trabajadores desaparecidos en 557, y se cree que alrededor de 115 quedaron atrapados en el túnel principal.

El ministro de Comunicaciones de Nepal, Bikram Timilsina, dijo que los funcionarios tenían la esperanza de encontrar más supervivientes: “Estamos esperando el rescate de más y más personas”, afirmó.

Un equipo de expertos coordinados a través de un grupo de WhatsApp ha estado guiando a los equipos de rescate en los lugares, convirtiéndose en una herramienta clave junto con helicópteros y maquinaria pesada en las labores de búsqueda.

¿Cuál es la magnitud de los daños causados ​​por las inundaciones en Nepal?

Por otra parte, la autoridad de desastres de Nepal estimó que las inundaciones causaron al menos 387.500 millones de rupias nepalesas (2.560 millones de dólares, 2.200 millones de euros) en daños a propiedades, viviendas e infraestructura, dijo a Reuters Dharma Raj Upreti, jefe de la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres.

Dijo que los primeros cuatro meses de recuperación temprana (incluida la reconstrucción de carreteras, el establecimiento de refugios temporales y el restablecimiento del agua y la energía) costarían aproximadamente 52,6 millones de dólares.

“Éstas son cantidades estimadas. Las hemos calculado en coordinación con diferentes agencias y departamentos interesados”, dijo Upreti, señalando que a continuación se realizaría una evaluación más detallada. Dijo que Nepal necesitaría reconstruir alrededor de 20.000 casas en las zonas afectadas por las inundaciones, y que al menos 7.500 quedaron completamente destruidas.

Tras las inundaciones en Nepal, los supervivientes regresan a las ruinas de sus hogares Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Las inundaciones del 26 de agosto fueron provocadas por el colapso de un glaciar río arriba en el río Trishuli que envió un muro de hielo, roca y barro a través de ciudades y pueblos cerca de la frontera entre Nepal y China.

Al menos 1.259 personas han muerto en Nepal, según la agencia de gestión de desastres del país, y más de 5.000 siguen desaparecidas.

China informó de 21 muertes y 541 personas desaparecidas en el lado tibetano de la frontera hasta el miércoles por la noche.

Editado por: Natalie Müller

Cómo China enterró las imágenes de las inundaciones en el Tíbet después del desastre de NepalNo dejes que el algoritmo oculte la noticia. Si confía en nuestro equipo para obtener informes confiables, tómese un momento para selecciónanos como tu fuente preferida en Google haciendo clic aquí y presionando el botón “estrella” o “preferido”, así siempre verás nuestras noticias verificadas primero.