Tras las devastadoras inundaciones, el Papa envía ayuda a Nepal – Vatican News

A través del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, el Papa León XIV ha enviado apoyo financiero a Caritas Nepal mientras continúan las operaciones de socorro y el número de muertos en las regiones afectadas aumenta cada hora: se sabe que más de 630 han muerto y aproximadamente 3.000 siguen desaparecidos.

Por Noticias del Vaticano

Después de expresar, en un telegrama, su profundo dolor por las devastadoras inundaciones que sufrieron Nepal el miércoles 26 de agosto, el Papa León XIV ha enviado apoyo financiero concreto, en coordinación con la Nunciatura Apostólica de Nepal, para hacer frente a las necesidades más urgentes de la población afectada por la catástrofe.

El Papa León XIV expresa su dolor por la pérdida de vidas causadas por las catastróficas inundaciones repentinas en Nepal, asegurando a los afectados su cercanía espiritual y rezando por los socorristas…

La contribución ayudará a Cáritas Nepal, que opera bajo la dirección del Vicariato Apostólico, con las actividades que ya están en marcha desde las primeras horas después de la inundación, es decir, brindar asistencia inmediata con alimentos, artículos de primera necesidad y refugio a quienes lo han perdido todo.

“Ésta es la primera ayuda que el Santo Padre, como en otras ocasiones, quiso enviar para atender las necesidades inmediatas de la población”, explicó el Prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, Mons. Luis Marín de San Martín.

El Prefecto lo calificó como “un signo rápido y concreto para transmitir, especialmente a los más vulnerables, la cercanía y la ternura del Santo Padre, como una caricia de la Iglesia que los acompaña y sostiene”.

El presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional de la USCCB, obispo A. Elías Zaidan, pide a la comunidad internacional “movilizar mayor asistencia humanitaria…

Las últimas cifras cifran la cifra de muertos en más de 630 y cerca de 3.000 personas, entre ellas más de 500 extranjeros, desaparecidas en las distintas regiones afectadas. El ejército nepalés ha sido desplegado para ayudar a rescatar a más de 100 personas que se cree están atrapadas dentro del túnel de una central hidroeléctrica en el distrito más afectado del país.