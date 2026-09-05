Guerra de Irán: Se reportan explosiones cerca de la isla de Kharg

Saltar la siguiente sección Estallido de Israel y Hezbolá en el sur del Líbano

Publicado el 05/09/2026 Publicado el 5 de septiembre de 2026

A pesar del alto el fuego que entró en vigor hace más de dos meses, continúan los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá en una colina estratégica en el sur del Líbano.

Los combates entre Israel y Hezbollah, un partido político chiita y grupo paramilitar apoyado por Irán, se intensificaron una vez más a principios de este año en el contexto más amplio de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos, Alemania y varios países árabes consideran a Hezbollah una organización terrorista, mientras que la UE sólo considera al brazo armado de Hezbollah como un grupo terrorista.

Israel y Hezbollah acuerdan una tregua, el acuerdo entre Estados Unidos e Irán está en peligro Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Si bien las batallas más feroces han terminado, los dos bandos siguen en conflicto por la colina Ali Taher, que domina la ciudad de Nabatiyeh.

Estados Unidos, que ha mediado en las conversaciones de paz, ha querido que Hezbollah entregue la colina al gobierno libanés, pero el grupo militante se ha negado a retirarse de ciertas posiciones al norte del río Litani, donde se encuentra Ali Taher.

Se teme que los combates puedan escalar hasta convertirse en una batalla total por Nabatiyeh y conducir a más violencia en todo el Líbano, complicando los esfuerzos para resolver la guerra en Irán.