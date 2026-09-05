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Guerra de Irán: Se reportan explosiones cerca de la isla de Kharg

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Gabriel Sánchez
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Saltar la siguiente sección Estallido de Israel y Hezbolá en el sur del Líbano

Publicado el 5 de septiembre de 2026última actualización 5 de septiembre de 2026

Israel y Hezbollah estallan en el sur del Líbano

A pesar del alto el fuego que entró en vigor hace más de dos meses, continúan los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá en una colina estratégica en el sur del Líbano.

Los combates entre Israel y Hezbollah, un partido político chiita y grupo paramilitar apoyado por Irán, se intensificaron una vez más a principios de este año en el contexto más amplio de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos, Alemania y varios países árabes consideran a Hezbollah una organización terrorista, mientras que la UE sólo considera al brazo armado de Hezbollah como un grupo terrorista.

Israel y Hezbollah acuerdan una tregua, el acuerdo entre Estados Unidos e Irán está en peligro

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Si bien las batallas más feroces han terminado, los dos bandos siguen en conflicto por la colina Ali Taher, que domina la ciudad de Nabatiyeh.

Estados Unidos, que ha mediado en las conversaciones de paz, ha querido que Hezbollah entregue la colina al gobierno libanés, pero el grupo militante se ha negado a retirarse de ciertas posiciones al norte del río Litani, donde se encuentra Ali Taher.

Se teme que los combates puedan escalar hasta convertirse en una batalla total por Nabatiyeh y conducir a más violencia en todo el Líbano, complicando los esfuerzos para resolver la guerra en Irán.

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Saltar la siguiente sección El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, en Cisjordania

5 de septiembre de 2026

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, en Cisjordania

Mike Huckabee en Turmus Holiday el 5 de septiembre.
Huckabee ha sido embajador de Estados Unidos en Israel desde 2025.Imagen: Ammar Awad/REUTERS

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, estuvo en la ocupada Cisjordania el sábado para reunirse con palestinos-estadounidenses que han enfrentado violentos ataques de colonos israelíes en los últimos meses.

“Nuestro mensaje claro es que el crimen es crimen, el terror es terror. Cuando la gente lo hace, debe tener la expectativa de que tendrá consecuencias graves”, dijo Huckabee a los periodistas de la ciudad de Turmus Ayya, pero se negó a criticar directamente la política israelí.

Este año se ha producido un aumento significativo de los ataques de colonos israelíes a hogares palestinos en Cisjordania, incluidos tiroteos e incendios provocados.

Grupo palestino vigila a los colonos israelíes en Cisjordania

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Saltar la siguiente sección Se escuchan explosiones cerca de la isla Kharg de Irán, según informes

5 de septiembre de 2026

Se escuchan explosiones cerca de la isla Kharg de Irán, según informes

Las agencias de noticias oficiales iraníes informaron de un ataque cerca del centro de combustible de la isla Kharg que parecía tener como objetivo un petrolero.

Sin embargo, también informaron que no se veía humo saliendo de la zona.

Ni Estados Unidos ni el gobierno iraní han comentado sobre los ataques.

Después de una pausa en los combates, Estados Unidos comenzó a atacar objetivos iraníes nuevamente el domingo pasado. La guerra ha entrado ahora en su séptimo mes.

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Saltar la siguiente sección Bienvenido a nuestra cobertura

Publicado el 5 de septiembre de 2026última actualización 5 de septiembre de 2026

Bienvenido a nuestra cobertura

Mientras Estados Unidos corre el riesgo de caer en otra “guerra eterna”, las emisoras iraníes han informado de ataques de origen desconocido en la isla Kharg.

Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, visitará a palestinos-estadounidenses en ciudades de Cisjordania que han sido objeto de ataques de colonos israelíes.

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¿Ha terminado la pausa en los combates entre Irán y Estados Unidos?

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