Por qué este cofundador multimillonario de Panda Express dice que las jornadas laborales de 12 horas nunca lo cansaron

El cofundador de Panda Express, Andrew Cherng, ha dicho que nunca consideró las largas jornadas de trabajo como una fuente de agotamiento, argumentando que el esfuerzo sostenido era simplemente parte de la construcción de un negocio.

En declaraciones a NBC News después de que le preguntaran cómo evita el agotamiento, Cherng recordó el período en el que no tenía ningún negocio establecido ni ingresos regulares. Dijo que incluso durante los períodos difíciles, trabajaba durante largas jornadas, regresaba a casa, dormía y continuaba al día siguiente.

Cherng, que ahora tiene 78 años, construyó Panda Express con su esposa y socia comercial, Peggy Cherng. La pareja comenzó su andadura como restaurante con Panda Inn en Pasadena, California, en 1973, después de reunir 60.000 dólares de ahorros y un préstamo de la Administración de Pequeñas Empresas.

Al principio, la empresa familiar dependía en gran medida de los Cherng y sus familiares. Andrew había trabajado anteriormente siete días a la semana para el restaurante de su primo en California después de mudarse allí desde Nueva York, donde había trabajado como camarero durante sus vacaciones.

El primer Panda Express abrió en un centro comercial de Glendale, California, en 1983. La cadena se expandió de cinco restaurantes a nueve en 1985 y desde entonces ha crecido a más de 2.600 ubicaciones en todo el mundo, con más de 55.000 empleados. En 2025, sirvió 148 millones de libras de pollo a la naranja.

Los Cherng han conservado la propiedad del negocio sin recibir dinero de inversores externos. Su riqueza combinada se estima en 6.600 millones de dólares.

El enfoque de Cherng contrasta con el creciente énfasis en el equilibrio entre la vida laboral y personal entre los trabajadores de la Generación Z. Otros fundadores y líderes empresariales destacados también han descrito enfoques de trabajo igualmente intensivos.

El cofundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha dicho que trabaja los siete días de la semana, mientras que la fundadora del Huffington Post, Arianna Huffington, ha argumentado que las personas con trabajos muy atractivos pueden no tener un punto de parada natural a las 5 p.m.

El artista ganador del Grammy Will.i.am ha ofrecido una visión similar, diciendo que las personas que intentan construir algo nuevo deberían pensar en términos de equilibrar un sueño con la realidad en lugar de separar el trabajo de la vida.

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Publicado por primera vez elA 29 de agosto de 2026, 6:28:02 p. m. IST