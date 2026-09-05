El juicio por asesinato de Lindsay Clancy ha dividido a Estados Unidos sobre si ella es víctima o criminal

El caso también se convirtió en un punto álgido para el debate sobre género, con opiniones a menudo divididas según líneas de género.

Vincenzo Vázquez, padre de tres hijos, que siguió el juicio desde Illinois, cree que el género tiene mucho que ver con el tratamiento de Clancy, y duda que el público mostraría una simpatía similar si un padre fuera juzgado por los mismos cargos.

“Sea lo que sea con lo que alguien esté lidiando, no creo que haya un momento apropiado, una excusa o una justificación para, ya sabes, matar a tus propios hijos o matar a cualquier niño”, dijo.

Dijo que se sentía “muy triste y un poco disgustado al ver cuánta gente se está uniendo detrás de ella”, y añadió: “Creo que la gente debería salir a manifestarse por la justicia para los niños. Son tres niños hermosos que tenían un futuro por delante”.

La decisión de declarar el juicio nulo después de siete días de estancadas deliberaciones del jurado no ha dejado claro el estado del caso, ni el futuro de Clancy. Una audiencia a finales de mes podría establecer si los fiscales seguirán adelante con un segundo juicio o intentarán llegar a un acuerdo de culpabilidad.

Por ahora, los debates en otros lugares sin duda continuarán.

Si sufre angustia o desesperación y necesita apoyo, puede hablar con un profesional de la salud o con una organización que ofrezca apoyo. Los detalles de la ayuda disponible en muchos países se pueden encontrar en Amigos en todo el mundo, externo.

Hay disponible una lista de organizaciones del Reino Unido que pueden ayudar. aquí.