Lo que hay que saber sobre la escalada de la guerra comercial de Canadá con Estados Unidos

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Pablo Sancyá/AP

TORONTO – Canadá contraatacó el martes al presidente estadounidense Donald Trump con aranceles sobre productos estadounidenses por valor de unos 20 mil millones de dólares, en respuesta a la última ronda de aranceles contra Canadá.

El resultado podría resonar mucho más allá de Canadá, mostrando a otros gobiernos si un aliado más pequeño de Estados Unidos puede resistir la presión económica de Trump.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dice que las demandas estadounidenses podrían vaciar industrias canadienses clave y limitar la independencia del país, mientras que las amenazas de Trump a la soberanía canadiense han hecho que el público lo respalde.

“Carney y Canadá se han convertido en símbolos de resistencia hacia él”, dijo el historiador canadiense Robert Bothwell. “Y lo que querrá hacer es dar un ejemplo a Carney y Canadá y, en teoría, aterrorizar a todos los demás, mientras en realidad les muestra que necesitan alejarse aún más de Estados Unidos”.

Los aranceles afectan a cientos de productos estadounidenses, incluidos acero, aluminio, queso, electrodomésticos, ropa, cosméticos y equipos agrícolas, con tasas del 15%, 25% o 50%.

Esto es lo que debe saber.

Canadá toma represalias con aranceles a cientos de productos estadounidenses

Canadá dice que sus aranceles coinciden con los de Washington dólar por dólar y tipo por tipo. Entrarán en vigor a las 00:01 horas del martes en virtud de una acción ejecutiva conocida como orden del consejo y cubren unos 20.000 millones de dólares en productos estadounidenses, aproximadamente el 6% de los 333.600 millones de dólares que Estados Unidos exportó a Canadá el año pasado.

RBC Economics, el brazo de investigación del Royal Bank of Canada, dijo que era poco probable que las medidas afectaran el crecimiento general de Estados Unidos, pero podrían afectar duramente a algunas empresas.

Canadá ya ha ido más allá de los aranceles en otras formas. Ocho de sus 10 provincias continúan restringiendo o prohibiendo las ventas de alcohol estadounidense. El Distilled Spirits Council dice que las exportaciones de bebidas espirituosas estadounidenses a Canadá cayeron más del 70% año tras año después de que esas restricciones entraron en vigor.

Trump amenaza con castigar aún más a Canadá

Desde que las conversaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos colapsaron el 21 de agosto, Trump y su administración han desatado una avalancha de aranceles, amenazas y ataques personales que retratan a Canadá como débil y dependiente.

El lunes, Trump amenazó con prohibir la venta de aviones de la canadiense Bombardier, a menos que fabriquen aviones en Estados Unidos.

“¡NO MÁS VENDER BOMBARDIER EN ESTADOS UNIDOS! ¡Sus productos no son lo suficientemente buenos!” Trump publicó en Truth Social. “Si quieren nuestro Mercado, deben construir aquí y dejar de tratar a Estados Unidos como una ‘alcancía'”.

Flavio Volpe, presidente de APMA Canadá, un grupo comercial de fabricación, respondió en X que Bombardier utiliza motores a reacción GE y Honeywell fabricados en Estados Unidos y emplea a unos 3.000 trabajadores estadounidenses.

Trump advirtió anteriormente que la economía de Canadá podría colapsar si Carney seguía tratándolo como “el enemigo” y amenazó con consecuencias “peores que cualquier cosa que le haya sucedido a un político canadiense”.

El Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ha amenazado con que Washington podría prohibir directamente algunos productos canadienses en respuesta.

Trump incluso cambió el nombre del lago Ontario a “Lago América”, un cambio ignorado y ridiculizado en Canadá. Google y Apple cedieron ante la presión de Trump y cambiaron sus mapas para los usuarios estadounidenses. El lunes publicó en las redes sociales un mapa de América del Norte cubierto con la bandera estadounidense.

“Después de cambiar el nombre de un golfo y un lago, ¿tal vez el siguiente paso para él sea cambiar el nombre de un río?” dijo Daniel Béland, politólogo de la Universidad McGill.

La presión de Trump está endureciendo la resistencia en Canadá

La guerra comercial de Trump y las repetidas conversaciones sobre convertir a Canadá en el estado número 51 han alimentado la ira y han conseguido apoyo para Carney. Los canadienses han reducido drásticamente los viajes a Estados Unidos y boicoteado los productos estadounidenses.

La actual guerra comercial comenzó después de que Trump regresara al poder e impusiera una serie de aranceles a productos canadienses a pesar de haber negociado y elogiado repetidamente el acuerdo comercial de América del Norte durante su primer mandato. Muchos de esos aranceles violan el pacto.

La ruptura es especialmente sorprendente porque los países han compartido durante mucho tiempo una de las relaciones más estrechas del mundo, con economías profundamente integradas, una estrecha cooperación en defensa y seguridad, vastos vínculos culturales y, antes de que las relaciones se deterioraran, alrededor de 400.000 personas cruzaban la frontera cada día.

Carney ha dicho que las conversaciones pueden reanudarse cuando los estadounidenses “dejen de hacer memes, dejen de hacer sombra, dejen de tratar de ser duros” y se vuelvan serios.

Hasta ahora, la presión de Trump ha resultado contraproducente en Canadá, fortaleciendo el apoyo a Carney en lugar de forzar concesiones.

Nelson Wiseman, profesor emérito de ciencias políticas en la Universidad de Toronto, dijo que la reelección de Trump en 2024 profundizó la desconfianza de los canadienses hacia Estados Unidos, no solo hacia su gobierno, sino hacia el juicio de los estadounidenses.

“Las relaciones entre Canadá y Estados Unidos, incluso sin confrontación, nunca serán lo que eran antes de Trump”, afirmó.

Carney se está convirtiendo en una voz global para enfrentarse a Trump

En el Foro Económico Mundial celebrado en Davos en enero, Carney advirtió que las grandes potencias están utilizando la integración económica para coaccionar a los países más pequeños. El discurso ayudó a establecerlo como la voz líder entre los países que buscan formas de resistir a Trump.

Trump respondió un día después diciendo que Canadá “vive gracias a Estados Unidos” y advirtiendo: “Mark, recuerda eso la próxima vez que hagas tus declaraciones”.

Carney se dirigirá al Parlamento Europeo la próxima semana, lo que le brindará otro escenario importante.

“El público canadiense respalda al gobierno de Carney y el mundo está atento a lo que sucederá a continuación”, dijo Béland, el politólogo de McGill. Si el enfoque desafiante de Canadá tiene éxito, dijo, “podría usarse como modelo” para resistir las políticas comerciales de la administración Trump.

La lucha también gira en torno a si Canadá conserva sus fábricas.

Trump también ha amenazado con aranceles del 50% sobre vehículos, autopartes y acero canadienses el próximo año si Canadá no “se alinea”, una escalada potencialmente devastadora para las industrias construidas alrededor de cadenas de suministro norteamericanas profundamente integradas.

“Queremos que los autos se fabriquen en Detroit, Carolina del Sur, Tennessee y en todos nuestros lugares donde fabricamos autos. No queremos que se fabriquen en Canadá”, dijo Trump.

Un arancel del 50% para los automóviles podría afectar a las plantas canadienses y elevar los precios de los vehículos en toda América del Norte porque las piezas y los vehículos terminados cruzan la frontera repetidamente durante la producción.

Carney dice que los términos de Washington podrían dejar a las industrias canadienses “gradualmente liquidadas en Canadá y aniquiladas”.

¿Podría realmente ganar Canadá?

Canadá comienza en desventaja: la economía estadounidense es aproximadamente 13 veces más grande y Canadá envía más del 70% de sus exportaciones al sur de la frontera.

Pero Béland dijo que ésta no es una lucha comercial normal. Señaló la impopularidad interna de Trump, las próximas elecciones intermedias y los desafíos judiciales que podrían deshacer más aranceles estadounidenses.

“En condiciones normales, esto sería una posibilidad muy remota para Canadá”, afirmó.

Pero Washington también tiene vulnerabilidades. Las refinerías estadounidenses dependen de 4 millones de barriles de petróleo diarios provenientes de Canadá, y los agricultores estadounidenses dependen en gran medida del fertilizante potásico canadiense. Hasta ahora, sin embargo, los líderes canadienses han descartado utilizar parte de esa influencia gravando o restringiendo exportaciones críticas.

Canadá entró en esta ronda con cierto impulso económico. Su economía creció a una tasa anualizada del 3,2% en el segundo trimestre, más del doble del ritmo del 1,5% en Estados Unidos.

La ministra de Industria, Mélanie Joly, expresó claramente las ambiciones del gobierno:

“Estoy convencido de que podremos mostrarle al mundo que Canadá ganará esta guerra comercial”.