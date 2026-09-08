Trump pide la prohibición de los aviones Bombardier, lo que genera el rechazo de un senador republicano

El presidente Donald Trump afirmó el lunes que a la compañía aeroespacial canadiense Bombardier ya no se le debería permitir vender sus aviones en Estados Unidos, abriendo un nuevo frente en su guerra comercial con Canadá.

La medida provocó una objeción horas más tarde del senador Jerry Moran, republicano por Kansas, cuyo estado alberga la sede de Bombardier en Estados Unidos.

Es el último ejemplo de reacción de los senadores republicanos contra la política comercial de Trump en Canadá, que ha provocado idas y venidas de aranceles a meses de las elecciones de mitad de período.

“¡NO MÁS VENDER BOMBARDIER EN ESTADOS UNIDOS!”, escribió Trump en una publicación del lunes en Truth Social. “¡Sus productos no son lo suficientemente buenos!”

Trump acusó además que la empresa depende de “compradores estadounidenses, empresas estadounidenses, aeropuertos estadounidenses y servicios estadounidenses, todo mientras Canadá bloquea a nuestros GRANDES bancos y empresas estadounidenses en todo Estados Unidos”.

“Si quieren nuestro mercado”, añadió Trump, “deben construir aquí y dejar de tratar a Estados Unidos como una ‘alcancía'”.

La misiva del presidente provocó la respuesta de Bombardier, que defendió sus inversiones en Estados Unidos, y de Moran, quien en un artículo en X señaló que la empresa es un importante empleador en su estado.

“La presencia de Bombardier en Wichita respalda una fuerza laboral local de más de mil empleados, que aportan su talento y experiencia a las capacidades aeroespaciales y de defensa de nuestra nación”, escribió Moran.

“Esta tarde, me comuniqué con la administración Trump para asegurarme de que el presidente esté consciente de las importantes contribuciones de Bombardier a Kansas y la importancia de su presencia en Wichita para muchos trabajadores de Kansas en Bombardier y en la cadena de suministro de Bombardier”, agregó Moran.

En una declaración del lunes, Bombardier se describió a sí misma como “un fuerte contribuyente” a la industria aeroespacial estadounidense que es responsable de “crear decenas de miles de empleos en todo Estados Unidos”.

“Los trabajadores estadounidenses de Bombardier tienen su sede en todo Estados Unidos con plantas en Kansas, Texas, Arizona, Florida, Connecticut, Illinois, Delaware, California, Washington DC y Nueva Jersey, así como presencia general de empleo directo en más de 20 estados”, dijo la compañía.

Bombardier también destacó una sólida cadena de suministro estadounidense, así como los “componentes fabricados en Estados Unidos” utilizados en sus aviones.

“Es significativo que las alas del avión de negocios más rápido del mundo sean fabricadas por trabajadores estadounidenses en las instalaciones de Bombardier en Red Oak, Texas, mientras que los componentes cruciales de control de vuelo se fabrican en las instalaciones de Bombardier en el área de Los Ángeles, California”, añadió la compañía. “Bombardier también ha anunciado amplios planes para hacer crecer sus actividades de defensa, así como su red de servicios, y, a finales de este año, inaugurará una nueva instalación en Fort Wayne, Indiana”.

El choque de Trump con la compañía se produce en medio de una guerra comercial en la que el presidente impuso nuevos aranceles a los productos canadienses y firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario como Lago América.

Canadá respondió a los aranceles de Trump anunciando aranceles de represalia sobre bienes por valor de casi 20 mil millones de dólares. Se espera que esos aranceles entren en vigor el martes.