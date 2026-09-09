Trump golpea a Canadá con prohibiciones de importación y aranceles del 50%

Los productos lácteos, las motocicletas y las bebidas alcohólicas canadienses enfrentan prohibiciones de importación en Estados Unidos, mientras que otros productos del otro lado de la frontera se verán afectados por aranceles del 50%, dijo la Casa Blanca el martes, mientras el presidente Donald Trump intensifica una guerra comercial con Ottawa.

Está previsto que la prohibición de importación entre en vigor el 29 de septiembre.

Trump también ordenó un arancel del 50% sobre productos canadienses adicionales, incluidos colchones, lanchas a motor y carritos de golf, a partir del 15 de septiembre.

Las últimas medidas se produjeron después de que Canadá impusiera el lunes aranceles de represalia de hasta el 50% sobre unos 20.000 millones de dólares (17.200 millones de euros) en productos estadounidenses, tras la decisión de Washington el mes pasado de imponer aranceles del 50% a importaciones canadienses seleccionadas.

¿Por qué Trump está imponiendo una prohibición de importación?

La Casa Blanca dijo que la prohibición del alcohol era en parte una respuesta a los boicots provinciales al alcohol estadounidense. Las provincias canadienses han eliminado muchos vinos y licores estadounidenses de los estantes de las tiendas en medio de un boicot generalizado a los productos estadounidenses, una medida que Trump calificó de “discriminatoria”.

“El presidente Trump está haciendo esto para asegurarse, nuevamente, de que mantenemos la igualdad de condiciones, disuadimos las represalias y, por supuesto, protegemos la producción estadounidense”, dijo a los periodistas en una llamada un alto funcionario de la administración, hablando bajo condición de anonimato.

Trump también ordenó a la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos que excluya los productos canadienses de sus contratos de adquisiciones gubernamentales a largo plazo a menos que Ottawa restablezca lo que llamó “reciprocidad plena y justa” para los agricultores y empresas estadounidenses.

El lunes, Trump amenazó con impedir que el fabricante canadiense de aviones Bombardier venda aviones en Estados Unidos a menos que los fabrique en Estados Unidos.

¿Qué dijo el primer ministro canadiense Carney?

Casi el 68% de las exportaciones canadienses se dirigieron a EE.UU. este año, y alrededor del 80% de esos envíos ingresaron libres de impuestos en virtud de las exenciones del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), según mostraron los datos.

Sin embargo, la última escalada también ensombrece el futuro del pacto comercial entre tres naciones.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que su país aceleraría los esfuerzos para reducir su dependencia de Estados Unidos.

“Se trata de garantizar que ningún país pueda mantenernos como rehenes. Y que podamos vivir como queremos vivir”, dijo Carney el martes.

Aparte de los aranceles, a los canadienses también les molestó la repetida referencia de Trump a su país como el estado número 51 de Estados Unidos y una orden para cambiar el nombre del lago Ontario a Lago América.

Trump empuja a Canadá hacia la UE

El uso de aranceles por parte de Trump como herramienta para obligar a socios más pequeños a aceptar aranceles más bajos a cambio de acceso al mercado, promesas de inversión o alineación con la política estadounidense tiene a otros gobiernos observando cómo se desarrolla la resistencia de Canadá a Trump.

Los acontecimientos recientes han empujado a Ottawa a explorar una relación más profunda con la Unión Europea.

La próxima semana, Carney debe estar en Estrasburgo, Francia, y tiene previsto dirigirse al Parlamento Europeo.

Por qué Canadá rechazó los términos de Trump a pesar de los riesgos económicos Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

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Editado por: Sean Sinico