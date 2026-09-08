El papel inusual de Trump en la convención de mitad de período se revela cuando el calendario se hace público

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EXCLUSIVO – DALLAS – Con miras a dinamizar la base MAGA del Partido Republicano, el Comité Nacional Republicano (RNC) anunció el martes el orden de los discursos y los horarios de la primera convención de mitad de período del Partido Republicano de esta semana, y el presidente Donald Trump será el cabeza de cartel en horario estelar ambas noches.

Según la lista, que se compartió primero con Fox News Digital en vísperas de la convención, el presidente pronunciará el discurso de apertura del miércoles, que tentativamente está programado para comenzar a las 9 pm ET.

Trump regresará el jueves por la noche al American Airlines Center en el centro de Dallas para cerrar la convención, con comentarios después de que el vicepresidente JD Vance pronuncie el discurso de apertura de la segunda noche.

A menos de dos meses de las elecciones de mitad de período, Trump y los republicanos se están reuniendo en Texas para su histórica confabulación con el objetivo de dinamizar la base del partido antes de contiendas clave que determinarán si el Partido Republicano mantiene el control del Congreso. Los partidarios del presidente tradicionalmente no acuden a las urnas en grandes cantidades cuando Trump no está en la boleta electoral.

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Los demócratas y republicanos tradicionalmente celebran grandes convenciones de nominación durante los años de elecciones presidenciales. Pero el año pasado, Trump planteó la idea de una reunión similar antes de las elecciones intermedias para mostrar los logros políticos característicos que él y los republicanos en el Congreso han producido en los últimos dos años.

El presidente calificó la convención como “un evento verdaderamente histórico” y “¡una manifestación como ninguna otra!”. cuando lo anunció a principios de este verano.

La convención se produce mientras los republicanos enfrentan a demócratas energizados y fuertes vientos políticos en contra mientras defienden sus escasas mayorías en la Cámara y el Senado en las elecciones intermedias.

Pero se espera que los republicanos muestren un contraste, ya que utilizan la convención para resaltar el giro hacia la izquierda de los demócratas y vincular a todo el Partido Demócrata con propuestas socialistas y de extrema izquierda.

“La elección de mitad de período trata sobre el futuro de nuestro país. El presidente Donald Trump y los republicanos están luchando para iniciar la edad de oro de Estados Unidos, mientras que los demócratas liberales extremos quieren destrozar este país y crear un estado liberal fallido con sus puntos de vista antiestadounidenses y fuera de contacto”, argumentó el presidente del Comité Nacional Republicano, Joe Gruters, en una declaración a Fox News Digital.

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Gruters enfatizó que “la elección será clara en noviembre y el pueblo estadounidense rechazará estas políticas liberales y logrará victorias históricas para los republicanos en todo el país”.

El Comité Nacional Demócrata, que sigue endeudado y decidió no celebrar una convención similar, ve la confabulación republicana como una oportunidad para criticar a los republicanos.

“Mientras los estadounidenses de a pie luchan por pagar sus cuentas, llenar sus tanques o poner comida en la mesa, los republicanos están organizando una celebración multimillonaria para satisfacer a un Trump envejecido y errático y acercar a los candidatos republicanos vulnerables a su fallida agenda”, acusó el director de Respuesta Rápida del Comité Nacional Demócrata, Kendall Witmer.

Witmer argumentó que “los estadounidenses no quieren un ‘Trumpapalooza’; quieren costos más bajos y atención médica asequible”.

La convención también servirá como argumento final del Partido Republicano de cara a noviembre. En la lucha por la mayoría en el Senado, los candidatos republicanos en algunas de las contiendas más cruciales también intervendrán en la convención.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, el candidato republicano en Texas que se enfrenta al representante estatal demócrata James Talarico en la carrera para reemplazar al senador republicano John Cornyn, hablará la primera noche. También lo hará el ex presidente del Comité Nacional Republicano, Mike Whatley, quien defiende el escaño del senador republicano saliente Thom Tillis en el campo de batalla de Carolina del Norte.

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El senador Jon Husted de Ohio, que está en una pelea campal con el exsenador demócrata Sherrod Brown, también se dirigirá a la multitud, al igual que el representante Mike Collins de Georgia, el retador republicano que se enfrenta al senador demócrata Jon Ossoff en el estado indeciso de Georgia.

El ex representante Mike Rogers de Michigan, que espera cambiar un escaño vacante ocupado por los demócratas en el campo de batalla clave de los Grandes Lagos mientras compite contra el candidato demócrata de extrema izquierda Abdul El-Sayed, habla el jueves por la noche.

En la batalla por la Cámara, donde el Partido Republicano tiene una mayoría mínima, los titulares y candidatos en contiendas competitivas también estarán en el centro de atención.

Entre ellos se incluyen los representantes Mónica De La Cruz de Texas, Derrick Van Orden de Wisconsin, Rob Bresnahan de Pensilvania y los candidatos Mike LiPetri de Nueva York y Jay Feely de Arizona el miércoles por la noche.

Entre los titulares y candidatos republicanos de la Cámara de Representantes en contiendas reñidas que hablarán el jueves se encuentran los representantes Ryan Mackenzie de Pensilvania y Mike Lawler de Nueva York, junto con los nominados Greg Cunningham de Nuevo México, Derrick Merrin de Ohio y Eric Flores de Texas.

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El presidente Mike Johnson hablará el jueves por la noche, según el cronograma del RNC.

La contraparte de Johnson en el Senado, el líder de la mayoría del Senado, John Thune (R-Dakota del Sur), está notablemente ausente de la lista de oradores publicada por el RNC. Pero una fuente familiarizada con la planificación le dice a Fox News Digital que Thune estará en Dallas, con una agenda completa que incluye ayudar a los candidatos al Senado a recaudar fondos.

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El gobernador de Texas, Greg Abbott, que se postula para un cuarto mandato al frente del estado de la estrella solitaria, habla el jueves. Lo mismo ocurre con el senador Ted Cruz de Texas, el agitador conservador que no está en la boleta este año pero que podría presentarse por segunda vez a la Casa Blanca en 2028.

Mientras tanto, algunos de los nombres más importantes del gabinete de Trump están programados para hablar, incluido el Fiscal General Todd Blanche y el Secretario del Tesoro Scott Bessent el miércoles por la noche, y el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., quien encabezó el movimiento Make America Healthy Again (MAHA), el jueves por la noche.