Ya la masacre en el Rally de Paraguay, Paddon a la cabeza

Hayden Paddon y su copiloto John Kennard tomaron la delantera en una prueba del WRC por primera vez desde Portugal 2018, después de salir de una mañana particularmente brutal en el Rally de Paraguay, que diezmó la parrilla del Rally1.

Fueron el único equipo del Rally1 que evitó problemas durante las cuatro etapas, lo que provocó en particular los abandonos de Takamoto Katsuta, Thierry Neuville y el vigente campeón del mundo Sébastien Ogier.

Paddon llegó a la asistencia del mediodía con una sorprendente ventaja de 23,9″ sobre Josh McErlean (M-Sport-Ford), mientras que el líder del campeonato, Elfyn Evans, fue tercero, a 26,7″ del líder.

“Definitivamente no esperaba estar al frente del rally, pero obviamente muchas circunstancias jugaron a nuestro favor. Las condiciones eran muy difíciles y fue complicado encontrar el equilibrio adecuado entre atacar y tratar de evitar problemas. Hay que contenerse”.declaró Paddon Ã Motorsport.com.

Los competidores habían pronosticado que el Rally de Paraguay sería sobre todo una cuestión de supervivencia, pero nadie esperaba tantos problemas, entre accidentes, pinchazos y problemas mecánicos, en los tramos de tierra roja.

El rally apenas había comenzado cuando Katsuta calculó mal un tramo de la carretera y volcó su Toyota GR Yaris en la primera etapa, terminando su día antes de que realmente hubiera comenzado.

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Thierry Neuville se unió rápidamente al japonés en la lista de retiro. El campeón del mundo de 2024 sufrió un pinchazo en la rueda trasera izquierda en la etapa, lo que provocó un fallo en la suspensión. Intentó solucionar el problema, pero fue en vano.

Oliver Solberg marcó el mejor tiempo en la primera especial de 24,65 km, Cambyreta 1, para tomar la delantera 3,1 segundos por delante de Adrien Fourmaux, mientras que Paddon fue tercero. Ogier había hecho los mejores parciales antes de que su Toyota sufriera un pinchazo en la parte trasera izquierda al final de la especial, lo que le hizo perder 24″4.

Los problemas de Ogier continuaron cuando el vigente campeón se fue desviado y chocó contra un terraplén en la segunda especial, Nueva Alborada 1, provocando un pinchazo en el frontal izquierdo y daños en la suspensión. El nueve veces campeón del mundo logró llegar a la meta a cámara lenta, pero avergonzó a Fourmaux en su desventura. No se dio cuenta de que el Hyundai de su compatriota se acercaba rápidamente hacia él y los dos coches se tocaron ligeramente.

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Ogier se disculpó por haber avergonzado a Fourmaux, pero esa fue sólo la menor de sus preocupaciones ya que perdió cinco minutos. Se realizó una reparación temporal en el brazo de suspensión, pero finalmente se retiró en la tercera etapa, Yerbateras 1.

“Sinceramente, me he quedado un poco sin palabras”at-il confié Ã Motorsport.com. “Claramente este no es el nivel esperado para un campeonato mundial. [en rÃ©fÃ©rence aux pneus]. Es constantemente una lotería. Esto está lejos de ser aceptable. Intenté mantener la calma, pero tuvimos varios problemas con ese pinchazo que se produjo en la primera etapa, aterrizando en un salto en línea recta. No lo entiendo en absoluto”.

“Luego, al final de la etapa, tuve un problema con la dirección y no pude activar el boost, pero afortunadamente teníamos un modo de recuperación que nos permitió activarlo. El boost se activó y desactivó al inicio de la etapa y llegué demasiado rápido a un bache, antes de chocar contra un terraplén y dañar la suspensión delantera izquierda. Sabía que sería difícil volver”.

Las condiciones son complicadas en Paraguay… Foto de: Toyota Racing

Solberg ganó la segunda etapa y aumentó su ventaja a 7,1″ sobre Paddon, mientras que Fourmaux retrocedió a la tercera posición tras verse obstaculizado por Ogier.

Pero fue Solberg el siguiente en tener problemas. El sueco perdió repentinamente potencia del motor al acercarse a una curva y acabó en una zanja. Los espectadores tuvieron que empujar el coche para que volviera a arrancar, lo que le costó un tiempo valioso. Para empeorar las cosas, tuvo que parar para cambiar un neumático trasero derecho, perdiendo en total más de cuatro minutos.

“Afortunadamente, los aficionados me ayudaron a ponerme en marcha de nuevo, pero luego intenté estar limpio hasta el final. Luego tuve un pinchazo lento en la recta y perdí otros dos minutos. Perdimos mucho tiempo, pero fue pura mala suerte y tenemos que seguir adelante. Aún queda un largo camino por recorrer, pero con los dos pinchazos de otros, estamos de nuevo en el juego”.a dÃ©clarÃ© Solberg.

Las desventuras de Solberg permitieron a Paddon tomar la delantera en el rally. El neozelandés ganó la tercera etapa, mientras que Fourmaux se vio obligado a parar para cambiar su neumático delantero izquierdo pinchado, lo que provocó que el piloto de Hyundai descendiera al sexto puesto de la clasificación general, detrás del líder del WRC2 y héroe local, Diego Domínguez.

Evans y los dos pilotos de M-Sport, McErlean y Jon Armstrong, también fueron víctimas de la delaminación de los neumáticos. El problema de Armstrong fue el más costoso: también perdió la pinza del freno delantero derecho y sufrió un trompo a alta velocidad. Sin embargo, Armstrong logró llegar a la asistencia sin frenos, en séptima posición en la clasificación general.

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La mañana prácticamente sin incidentes de McErlean le permitió ocupar el segundo lugar de la general, 2,8″ por delante de Evans, mientras que Sami Pajari quedó en cuarto lugar después de perder tiempo debido a una fuga de agua.

Los equipos recorrerán el mismo circuito de especiales esta tarde.

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– El equipo de Motorsport.com