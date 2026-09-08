Paul Adams: las relaciones británico-israelíes en su punto más bajo en décadas

Sí, la atmósfera acalorada y febril que invariablemente acompaña a una inminente elección israelí puede haber contribuido a la brutal respuesta del ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, pero la mayoría de los israelíes habrán compartido su sentimiento de indignación.

Muchos israelíes consideran que la ideología violenta y mesiánica de algunos colonos profundamente problemático. Algunos los ven como una vergüenza nacional.

Pero eso no es lo mismo que decir que están de acuerdo en que los asentamientos construidos en tierras capturadas durante la Guerra de los Seis Días de 1967 son ilegales.

La mayoría estaría en total desacuerdo con el ex primer ministro Ehud Olmert, quien el año pasado acusó a su sucesor Benjamín Netanyahu de convertir a Israel en un paria internacional.

Pero pueden sentir que los muros del oprobio internacional se están cerrando -desde protestas en Eurovisión o eventos deportivos, hasta órdenes de arresto internacionales emitidas contra sus líderes y ahora prohibiciones de productos de los asentamientos- y eso los pone ansiosos y a la defensiva.

Para los palestinos, por otra parte, esto se siente como un progreso.

El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino elogió a los países que adoptaron sanciones, pero pidió “medidas urgentes y concretas” para detener la “empresa de asentamientos ilegales” de Israel.

En Londres, el embajador palestino, Dr. Husam Zomlot, calificó la decisión del gobierno como “un punto de inflexión en la relación entre el Reino Unido y Palestina”.

Las “medidas valientes” de Gran Bretaña, dijo, ayudarían a allanar el camino para la independencia del Estado de Palestina en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como su capital.

Pero Zomlot sabe que la realidad de los 59 años de ocupación israelí no ha terminado, ni siquiera ha cambiado sustancialmente.