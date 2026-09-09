Chris Rock dice que el presidente Trump tiene razón en un tema clave y que casi redime sus “otros pecados”

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El legendario actor y comediante Chris Rock argumentó que, al menos, el presidente Donald Trump tiene mucha razón al criticar la noticia como “falsa”.

Rock habló con Variety sobre su próxima película, “Misty Green”, y ofrece comentarios sinceros sobre la industria del entretenimiento. Durante la entrevista, Variety señaló que Rock todavía tiene la misma “persona obstinada e incendiaria que llamó la atención de Eddie Murphy en un club de comedia de Nueva York una noche cuando Rock tenía sólo 19 años”.

“Rock fue una de las pocas celebridades que predijo públicamente que Donald Trump ganaría las elecciones de 2016”, escribió Variety. “Y hablando del presidente de hoy, Rock dice: ‘No soy un fanático. Pero es extraño cuando alguien acierta en una cosa, y esa cosa casi los limpia de todos sus otros pecados. La noticia es falsa. Él acertó en eso'”.

Curtis Houck, editor en jefe de NewsBusters del Media Research Center, respondió a los comentarios de Rock en un comunicado a Fox News Digital.

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“Hoy en día, a menudo nos sentimos como si nos estuviéramos acercando a perros y gatos que viven juntos en ciertos temas, y eso incluye el reconocimiento de que los medios heredados y elitistas no han logrado servir al público”, dijo Houck.

“La conciencia generalizada sobre el sesgo de los medios y la ineptitud de la prensa será uno de los legados más duraderos del presidente Trump. Chris Rock ciertamente parece estar en la onda del presidente”.

En 2023, Rock sorprendió al advertir a los legisladores estadounidenses que arrestar a Trump sólo lo haría “más popular”.

Rock había hecho los comentarios mientras estaba en Washington, DC, para un evento en honor a Adam Sandler. Comenzó a burlarse de la multitud bien conectada, que incluía a la ex presidenta Nancy Pelosi y a miembros de la administración del presidente Biden.

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“¿Realmente van a arrestar a Trump?” -Preguntó Roca. “¿Sabes que esto sólo lo hará más popular? Es como arrestar a Tupac. Simplemente venderá más discos. ¿Eres estúpido?”

Anders Hagstrom de Fox News Digital contribuyó a este informe.

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