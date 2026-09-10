La inteligencia española advirtió sobre los planes de cruce masivo de Ceuta antes del aumento

Los servicios de inteligencia españoles advirtieron sobre los llamados en las redes sociales para un cruce masivo de inmigrantes hacia Ceuta el día antes de que decenas de miles de personas ingresaran al territorio, según muestran documentos gubernamentales recientemente publicados.

Las revelaciones surgieron en documentos desclasificados por el gobierno español en medio de acusaciones de que no proporcionó la historia completa de la afluencia de inmigrantes.

El 29 de julio, el Servicio Nacional de Inteligencia (CNI) de España informó a las autoridades marroquíes y de Ceuta que grupos de redes sociales estaban animando a los inmigrantes a cruzar al día siguiente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que los acontecimientos del 30 de julio eran imposibles de predecir, pero los partidos de la oposición dicen que los documentos muestran que el gobierno engañó a los españoles.

Sánchez había dicho previamente al Parlamento que no había “ninguna información que transmitiera la magnitud” de la “crisis que íbamos a sufrir” los dos últimos días de julio.

Al menos 72.000 inmigrantes cruzaron desde Marruecos a Ceuta los días 30 y 31 de julio. La mayoría nadó alrededor de una valla fronteriza y al menos 100 personas murieron durante el cruce, según cifras del alcalde de Ceuta.

Aunque la mayoría regresó, unos 5.000 permanecen en campamentos improvisados ​​o durmiendo en las calles y playas de la ciudad, lo que provocó disturbios en la ciudad autónoma española en el norte de África. Los lugareños han expresado preocupaciones por su seguridad y algunos han destruido refugios y bloqueado el suministro de ayuda a los migrantes.

En una nota del 29 de julio, el CNI dijo a la inteligencia marroquí que había identificado grupos de WhatsApp y Facebook que promovían un intento de inmigrantes de llegar al enclave español al día siguiente, “tanto a nado como a través de la [border] cerca”.

El CNI informó que alrededor de 180.000 personas recibieron los mensajes, uno de los cuales decía: “Quien quiera cruzar tiene la última oportunidad el Día del Trono”. [30 July] A las 8 las autoridades se distraerán con las celebraciones y desfiles.”

También advirtió, mediante mensaje de texto, a la representación del Gobierno central en Ceuta y a la guardia civil sobre la actividad en las redes sociales.

Los mensajes son parte de un tramo de más de 40 documentos de seguridad vinculados al cruce de Ceuta que el gobierno desclasificado tras la creciente presión sobre Sánchez por su manejo de la crisis y las acusaciones generalizadas en España de que Marruecos había desempeñado un papel en la facilitación de los cruces.

A principios de este mes, un informe policial español filtrado parecía implicar a la policía marroquí en el incidente.

Sin embargo, Sánchez ha sostenido que no hay pruebas que sugieran complicidad marroquí.

Poco antes de que se hicieran públicos los documentos el miércoles, dijo a la televisión española que “no se esperaba la llegada masiva de inmigrantes”.

Pero los políticos de la oposición dijeron que el material recientemente publicado contradice esa afirmación.

“Tenían la información, son responsables directos de la invasión de Ceuta y de los que murieron”, afirmó Ester Muñoz, del conservador Partido Popular.

Jorge Buxadé, del ultraderechista Vox, afirmó en las redes sociales que los documentos demostraban que Sánchez “y su banda de delincuentes deberían ser llevados ante el Tribunal Supremo por traición y delitos contra la seguridad”.

El gobierno ha seguido insistiendo en que actuó de acuerdo con la información disponible.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo que “no conocía ningún informe que hubiera previsto la magnitud de lo ocurrido el 30 de julio”.

Una fuente gubernamental afirmó que los documentos publicados “mostraban que la información disponible antes del cruce masivo no permitía anticipar la magnitud que alcanzaría la crisis ni preparar con tiempo suficiente la respuesta necesaria”.

Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno central en Ceuta, abordó las revelaciones sobre los mensajes de texto que el CNI había enviado a su despacho el día antes de la travesía masiva.

“Los Whatsapp de [July] 29 no constituyen una alerta o un informe”, dijo. “No es más que un intercambio de información”.