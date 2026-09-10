El presidente Trump crea la Academia Espacial de EE.UU.

El presidente Donald Trump firmó el viernes una orden ejecutiva para comenzar a crear la primera Academia Espacial de EE. UU. del país, una nueva academia militar destinada a capacitar a futuros líderes de la Fuerza Espacial, la NASA y la industria espacial civil. Según el anuncio de la NASA, la orden dice que la academia combinaría educación técnica con liderazgo, disciplina y servicio público para apoyar los intereses estadounidenses en el espacio.

El anuncio se produjo en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, donde el presidente Trump dijo que el crecimiento de la Fuerza Espacial, el espacio comercial y los objetivos de la nación más allá de la Luna mostraban la necesidad de capacitar a “toda una generación de militares capacitados, ingenieros, operadores civiles y todo lo demás para hacer lo que tenemos que hacer”, según el comunicado de prensa.

Suscríbase al boletín semanal City Buzz del Chicago Star

Comisión para dar forma al plan

La orden crea una Comisión Presidencial en la Academia Espacial de los Estados Unidos, con el administrador de la NASA Jared Isaacman como presidente y el administrador adjunto de la NASA Matt Anderson como director ejecutivo. Michael Kratsios y Kevin Hassett actuarán como vicepresidentes, junto con otros representantes de la Casa Blanca y entre agencias, según la Casa Blanca y la NASA.

La comisión debe informar al presidente dentro de 120 días, confirma el comunicado de prensa, con recomendaciones sobre cómo debe administrarse la academia, dónde debe ubicarse, qué obligaciones de servicio deben tener los graduados y qué leyes pueden ser necesarias para que esto suceda.

Isaacman afirmó en el anuncio cómo la academia podría ayudar a preparar ingenieros, científicos, técnicos, operadores y astronautas para futuras misiones. Añadió que el talento apoyaría planes que incluyen devolver a los astronautas de la NASA a la superficie lunar, construir una base lunar, expandir la energía nuclear en el espacio y hacer crecer la economía orbital.

Leer más sobre Chicago Star

Honores espaciales Artemis II en Houston

Según el anuncio, el presidente Trump firmó la orden en Houston y también entregó la Medalla de Honor Espacial del Congreso a la tripulación Artemis II, que voló alrededor de la luna a principios de este año. Más tarde, se convirtió en el primer presidente en llamar a los astronautas estadounidenses a bordo de la Estación Espacial Internacional desde el Control de Misión en el centro de la NASA, informó NBC News.

El astronauta Jack Hathaway elogió la idea de la academia espacial y dijo, según NBC News: “Me gradué de la Academia Naval”. Estoy seguro de que están más que entusiasmados de apoyarlo y tenerlo a bordo”. Jessica Meir, comandante de la estación espacial, agregó que la tripulación “seguirá haciendo todo lo posible para inspirar a todas las mentes brillantes y también a la próxima generación”, confirmó NBC News.