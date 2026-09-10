Fetterman, que ya está en desacuerdo con su partido, hace un video sorpresa para la convención republicana

alternar título

Kent Nishimura/AFP vía Getty Images

El senador demócrata de Pensilvania, John Fetterman, hizo una aparición sorpresa por video en la convención republicana de mitad de período el miércoles por la noche. En el vídeo de 64 segundos, Fetterman presentó al senador republicano de Pensilvania, Dave McCormick, con quien Fetterman se ha vuelto bastante cercano.

Fetterman describió a McCormick como “el tipo de senador que hace el trabajo” y dijo que estaba “orgulloso de contarlo como mi amigo”.

Antes de que se emitiera el vídeo, hubo informes de que Fetterman elogiaría abiertamente al presidente Trump, pero al final no llegó tan lejos. De pie frente a un sitio industrial en Pensilvania con su característica sudadera con capucha negra, Fetterman habló sobre la preservación de los empleos siderúrgicos de la región.

“Esa es la icónica acería estadounidense y es exactamente el tipo de cosa en la que trabajaremos juntos”, afirmó. “Trabajaremos con el presidente Trump para luchar y defender el estilo de vida del acero, aquí mismo en Steel Valley”.

Esa mención de trabajar junto con el presidente fue lo más cerca que Fetterman estuvo de elogiar a Trump.

El breve vídeo contenía múltiples menciones de Fetterman de que es demócrata. También aludió a las preocupaciones que ha expresado en los últimos meses con la dirección de elementos de su propio partido.

“Sí, soy demócrata. ¿Por qué estoy aquí hablando con ustedes hoy? Porque, bueno, soy un demócrata con sentido común”, dijo Fetterman. “Siempre estaré del lado de Estados Unidos. Siempre voy a rechazar los extremos, el socialismo y ese estilo de vida antiestadounidense”.

Fetterman se ha distanciado cada vez más del Partido Demócrata. A Diario de Wall Street Un artículo publicado a principios de este mes informó que Fetterman ha mostrado poco interés en desempeñar su trabajo como senador y, en cambio, se ha centrado en construir relaciones con figuras de los medios conservadores y defender a Israel. La historia se basó en entrevistas con ex empleados y legisladores.

“Como siempre: mentiras, medias verdades, insinuaciones, calumnias y anonimato”, dijo Fetterman en respuesta a la historia, en una declaración a CNN. “No importa cuántas calumnias o historias, estoy orgulloso de seguir cumpliendo con Pensilvania”.

Fetterman, quien anteriormente dijo a CNN que sólo abandonaría el Partido Demócrata si éste adopta una política antiisraelí, dijo que los mensajes de texto filtrados en la historia fueron “despojados de cualquier contexto y circunstancia”.

Fetterman, que fue elegido en 2022, sufrió un derrame cerebral durante su campaña y luego atravesó una batalla muy pública contra la depresión poco después de asumir el cargo.

Un reciente New York Times, Investigador de Filadelfiala encuesta de la Universidad de Sienna encontró que Fetterman es en realidad visto más favorablemente por los republicanos de Pensilvania que McCormack, el senador republicano. En cuanto a los demócratas, sólo el 22% en su estado natal tiene ahora una opinión favorable de él.