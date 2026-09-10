El mariscal de campo de los Seahawks, Sam Darnold, deja el juego con una lesión en la cadera en el primer partido de la NFL

El debut del mariscal de campo de los Seattle Seahawks, Sam Darnold, en la temporada 2026 duró solo una serie antes de que una lesión en la cadera dejara fuera de combate al campeón del Super Bowl.

Darnold se lesionó la cadera derecha y no hay un calendario para su regreso, anunció el equipo.

Enfrentándose a los New England Patriots en el partido inaugural de la temporada de la NFL en horario estelar, una revancha del Super Bowl de febrero, Darnold estaba jugando apenas su sexta jugada del juego cuando fue capturado en la serie inicial y salió cojeando del campo, aunque no necesitó ayuda para llegar a la banca. Después de ser evaluado en una carpa privada en la banca de Seattle dentro del Lumen Field, se sometió a radiografías en el vestuario y fue catalogado como cuestionable y luego fue descartado para el juego.

Darnold fue reemplazado por el mariscal de campo suplente Drew Lock, y la ofensiva de Seattle continuó fallando durante la primera mitad. Nueva Inglaterra ganaba 7-0 al medio tiempo.

“Tenemos fe en Drew”, dijo el entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald, a Kaylee Hartung de NBC en una entrevista de entretiempo.

Darnold es uno de los seis mariscales de campo activos con victorias en el Super Bowl, y es el único mariscal de campo en ganar un título para su quinto equipo o después. La temporada pasada, se unió a Tom Brady (2003-04) como los únicos quarterbacks en la historia de la NFL en ganar 14 juegos como titular en temporadas consecutivas.