Trump firma orden para establecer la primera academia espacial de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que inicia la creación de la primera Academia Espacial nacional del país. Según un informe de Al Jazeera, Trump hizo el anuncio el viernes mientras honraba a la tripulación de cuatro miembros de Artemis II en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Texas, describiendo la institución propuesta…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que inicia la creación de la primera Academia Espacial nacional del país.

Según un informe de Al Jazeera, Trump hizo el anuncio el viernes mientras honraba a los cuatro miembros de la tripulación Artemis II en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Texas, y describió la institución propuesta como una iniciativa importante que recibiría atención del más alto nivel. Al Jazeera informó sobre el desarrollo.

â€œFirmaré una orden ejecutivaâ€ para iniciar el proceso de creación de una nueva “academia” nacional. Se llama Academia Espacial de Estados Unidos”, dijo Trump, “a los astronautas y empleados de la NASA reunidos en el evento.

El presidente comparó la academia propuesta con destacadas instituciones militares estadounidenses, incluida la Academia Naval de Estados Unidos en Annapolis, Maryland, y la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, Nueva York.

Dijo que la nueva institución brindaría capacitación especializada a jóvenes estadounidenses interesados ​​en carreras relacionadas con el espacio.

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â€”Son todos geniales. Pero… vamos a tener una academia para lo que la gente en esta sala más ama”, dijo Trump. “Eso es realmente emocionante”.

La orden ejecutiva también crea una comisión presidencial encargada de asesorar y ayudar a Trump en el establecimiento de la academia.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, presidirá la comisión, que incluirá a altos funcionarios de la administración como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, y el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought.

Trump dijo que los graduados de la academia servirían en la Fuerza Espacial de Estados Unidos, la NASA y la industria aeroespacial civil.

“Atraerá, capacitará y graduará a lo mejor de nuestra nación”, añadió Trump.

La exploración espacial y la seguridad nacional han ocupado un lugar destacado durante los dos mandatos de Trump. En diciembre de 2019, firmó una legislación que creaba la Fuerza Espacial de EE. UU. como sexta rama del ejército estadounidense.

“Hay graves amenazas a nuestra seguridad nacional”, dijo Trump en ese momento. “La Fuerza Espacial nos ayudará a disuadir la agresión y controlar el terreno elevado”.

Durante la ceremonia del viernes, Trump otorgó la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los cuatro astronautas de Artemis II: Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, así como al astronauta canadiense Jeremy Hansen.

La Medalla de Honor Espacial del Congreso es el más alto honor civil estadounidense por logros en vuelos espaciales.

En abril, la tripulación de Artemis II viajó alrededor de la cara oculta de la Luna, llevando a los humanos al espacio más lejos que cualquier misión tripulada anterior. La misión representó un paso significativo en la ambición de la administración de devolver astronautas a la Luna para 2028.

Trump recordó cómo la noticia de la misión Artemis II interrumpió una reunión que mantuvo a principios de año.

“Estuve en una reunión muy importante con las personas más importantes del país”, explicó Trump. “Y alguien dijo: ‘Me gustaría ver Artemisa’. Le dije: ‘¿Lo harías? ¿En serio?

Dijo que posteriormente se suspendió la reunión para que los presentes pudieran ver la misión.

“De hecho, encendieron un televisor y todos quedaron hechizados”.

Los astronautas de Artemis II también obsequiaron a Trump una chaqueta de vuelo azul de la NASA durante la ceremonia.

“Señor presidente, cuando estábamos en su oficina y usted fue tan amable con nosotros, dándonos regalos y gran parte de su tiempo, mencionamos comprarle una de estas chaquetas de vuelo azules”, le dijo Glover a Trump. “Y aquí tenemos tu chaqueta de hoy”.

Sin embargo, el futuro del programa Artemis de la NASA sigue siendo incierto en medio de reveses y cambios en sus misiones planificadas.

En mayo, un cohete no tripulado de Blue Origin explotó en una instalación de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, dañando el sitio y generando dudas sobre la preparación de la NASA para futuras misiones.

Inicialmente, Artemis III tenía como objetivo devolver humanos a la Luna, pero la NASA cambió los objetivos de la misión en febrero. La agencia dijo que la misión se centraría en cambio en realizar ejercicios en la órbita terrestre para mejorar la seguridad de misiones lunares posteriores.

Se espera que la misión incluya ejercicios de acoplamiento con modelos de módulo de aterrizaje lunar desarrollados por las empresas privadas Blue Origin y SpaceX.

En junio, la NASA anunció miembros adicionales de la tripulación para la misión Artemis III de dos semanas de duración, prevista para el próximo año.