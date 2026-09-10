Home Noticias Helena Foulkes gana las primarias para gobernadora demócrata de Rhode Island, proyecta...

Helena Foulkes gana las primarias para gobernadora demócrata de Rhode Island, proyecta NBC News

By
Gabriel Sánchez
-
78
0

IE 11 no es compatible. Para una experiencia óptima, visite nuestro sitio en otro navegador.

Helena Foulkes gana las primarias para gobernadora demócrata de Rhode Island, proyecta NBC News

  • Trump promete 5.000 dólares a los votantes si los republicanos ganan las elecciones intermedias

    03:49

  • Discurso completo: discurso del presidente Trump en la convención republicana de mitad de período

    01:47:47

  • La propuesta de Trump de “dividendos” de 5.000 dólares puede no ser posible desde el punto de vista legal y financiero

    01:16

  • Trump dice que la guerra con Irán terminará después de las elecciones intermedias

    00:59

  • Trump afirma que los adultos estadounidenses recibirán un “dividendo” de 5.000 dólares si los republicanos ganan las elecciones intermedias

    02:12

  • Trump destaca las elecciones de moda de Ken Paxton durante el discurso en la convención de mitad de período

    02:10

  • Ahora jugando

    Helena Foulkes gana las primarias para gobernadora demócrata de Rhode Island, proyecta NBC News

    02:33

  • ARRIBA SIGUIENTE

    El tobogán de emergencia del Air Force One se desplegó por error

    01:10

  • Trump dice que la guerra con Irán terminará “después de las elecciones”

    02:21

  • Kornacki: “Es una tarea muy difícil” para los republicanos ganar un escaño en el Senado de New Hampshire

    04:20

  • El congresista demócrata de Texas dice que los republicanos “saben que se acerca la ola azul”

    09:43

  • Los votantes de Missouri enfrentan confusión sobre el mapa del Congreso antes de las elecciones intermedias

    02:33

  • Trump dice que los bomberos lo llevaron a un lugar seguro “justo después” de los ataques terroristas del 11 de septiembre

    01:03

  • Trump intensifica la guerra comercial con Canadá y toma medidas para prohibir las importaciones de algunas motocicletas, lácteos y alcohol

    02:47

  • Los republicanos se reúnen en Dallas para la primera convención de mitad de período

    03:04

  • Shaheen gana las primarias demócratas de la Cámara de Representantes sobre Sullivan, proyectos de NBC News

    00:35

  • Pappas se pregunta si los estadounidenses están sintiendo la “edad de oro” de Trump después de la victoria en las primarias

    01:46

  • Sununu agradece a sus partidarios después de la victoria proyectada en las primarias del Senado republicano en New Hampshire

    01:09

  • Pappas y Sununu ganan las primarias de New Hampshire, proyectos de NBC News

    04:42

  • Los republicanos analizan si asistirán a la convención de mitad de período del Partido Republicano en Dallas

    13:31

Estén atentos AHORA

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, perdió sus primarias demócratas ante la ex ejecutiva de CVS, Helena Foulkes, proyecta NBC News, después de enfrentar una importante desventaja en materia de gastos y el descontento de los votantes con su mandato. Steve Kornacki de NBC News desglosa las cifras.10 de septiembre de 2026

  • ARRIBA SIGUIENTE

    Trump promete 5.000 dólares a los votantes si los republicanos ganan las elecciones intermedias

    03:49

  • Discurso completo: discurso del presidente Trump en la convención republicana de mitad de período

    01:47:47

  • La propuesta de Trump de “dividendos” de 5.000 dólares puede no ser posible desde el punto de vista legal y financiero

    01:16

  • Trump dice que la guerra con Irán terminará después de las elecciones intermedias

    00:59

  • Trump afirma que los adultos estadounidenses recibirán un “dividendo” de 5.000 dólares si los republicanos ganan las elecciones intermedias

    02:12

  • Trump destaca las elecciones de moda de Ken Paxton durante el discurso en la convención de mitad de período

    02:10

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR