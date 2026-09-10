Trump promete a los estadounidenses 5.000 dólares si los republicanos ganan las elecciones intermedias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamamiento a los votantes el miércoles: un “dividendo” de 5.000 dólares (4.300 euros) por cada adulto estadounidense si el Partido Republicano mantiene el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de período.

“Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos, ambos… debido a ‘nuestra tremenda fuerza y ​​éxito económico, emitiré un dividendo a cada ciudadano adulto en los Estados Unidos de América por 5.000 dólares”, dijo Trump en la convención republicana de mitad de mandato el miércoles.

“La única advertencia que tenemos es que el dividendo debe gastarse en los Estados Unidos de América”, añadió. “No queremos que vayas a Canadá gastando el dinero, no queremos que vayas a China o Alemania”.

El presidente no dijo cómo financiaría la medida, ni cómo el gobierno rastrearía dónde gastan los fondos los ciudadanos. Anteriormente había prometido a los ciudadanos cheques de 2.000 dólares provenientes de ingresos arancelarios que hasta ahora no se han materializado.

¿De qué más habló Trump?

Trump hizo el anuncio al inicio del evento de dos días en Dallas, Texas.

En un amplio discurso, Trump habló de algunos de los aspectos más importantes (y más divisivos) de su segundo mandato, incluida la represión de la inmigración, la guerra en Irán, los aranceles y las posteriores represalias económicas, el salón de baile de la Casa Blanca y las restricciones a las personas transgénero.

El presidente dijo a los votantes que “finjan” que él está en la boleta electoral en las elecciones en las que se elegirán nuevos representantes y senadores en noviembre.

Trump bromeó sobre cambiar el nombre de una tercera masa de agua del Estrecho de Ormuz a ‘Estrecho de Trump’ Imagen: Jessica Koscielniak/REUTERS

Sus intentos de cambiar el nombre del Golfo de México y del Lago Ontario por el de Estados Unidos fueron recibidos con un entusiasta aplauso. Más tarde, propuso cambiar el nombre del Estrecho de Ormuz como “Estrecho de Trump”.

¿Quién más estuvo en la convención republicana?

Otros oradores se centraron menos en el historial de la administración Trump y en cambio atacaron a los demócratas como “malvados”, “comunistas” y “socialistas”.

Entre los que hablaron el miércoles se encontraba el fiscal general de Texas, Ken Paxton, un aliado cercano de Trump que está atrapado en una dura carrera por el Senado contra el aspirante demócrata en ascenso James Talarico, quien representa un ala más joven y progresista de ese partido.

Otro senador republicano, Dave McCormick de Pensilvania, fue presentado por su homólogo demócrata, John Fetterman, en una medida inusual.

Fetterman, que ha roto cada vez más con las posiciones del Partido Demócrata en los últimos años, presentó al republicano como su “gran amigo” y se comprometió a trabajar con Trump para proteger la industria siderúrgica del estado.

El senador demócrata John Fetterman tomó la inusual medida de dar un mensaje en vídeo en la convención republicana. Imagen: Kent Nishimura/AFP

También asistieron activistas conservadores.

La Associated Press vio a Stewart Rhodes, fundador del grupo extremista Oath Keepers. Rhodes había sido sentenciado a 18 años de prisión por su papel en el motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, pero luego se benefició del amplio indulto de Trump después de su regreso al cargo.

Trump también elogió a Erika Kirk por estar presente en vísperas del primer aniversario del asesinato de su marido, Charlie Kirk.

El vicepresidente JD Vance recibió un breve saludo cerca del final del discurso.

Si confía en nuestro equipo para obtener informes confiables, tómese un momento para selecciónanos como tu fuente preferida en Google para que siempre veas nuestras noticias verificadas primero.

Editado por: Sean Sinico