El director Julian Wachner recibe sentencia suspendida por posesión de material de abuso sexual infantil

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Hiroyuki Ito/Getty Images/Hulton Archive

Este informe incluye menciones a la violencia sexual.

El ex director de orquesta Julian Wachner ha sido condenado a casi seis años de libertad condicional después de haberse declarado culpable en julio de cinco cargos de posesión de material de abuso sexual infantil y un cargo de posesión de cocaína. Wachner también debe registrarse como delincuente sexual. Recibirá un crédito por los cinco días que pasó en prisión, según la orden de sentencia.

La sentencia tuvo lugar el miércoles por la tarde en el Tribunal Superior de Marion, Indiana.

En el momento de su arresto en agosto de 2025, Wachner, que anteriormente había residido en la ciudad de Nueva York, había estado trabajando como profesor de matemáticas de cuarto grado en una escuela autónoma de Indianápolis después de que su carrera como director y compositor de renombre internacional se desintegrara en los últimos años. La escuela, Invent Learning Hub, dijo a NPR en ese momento que no sabía que Wachner había estado bajo investigación policial y que había realizado verificaciones de antecedentes exhaustivas. Wachner fue despedido tras su arresto.

En los documentos de acusación emitidos en 2025, el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis dijo que Wachner había admitido haber usado criptomonedas “cientos de veces” durante varios años para comprar videos de niños “con edades comprendidas entre 1 y 16 años aproximadamente”, y que Wachner reveló a la policía que “su preferencia específica era por material que involucrara a niños de entre 6 y 13 años”.

Wachner fue acusado inicialmente de 10 cargos de posesión de material de abuso sexual infantil que representaba a niños menores de 12 años y un cargo de posesión de cocaína. El 15 de julio, como parte de un acuerdo de culpabilidad con el estado de Indiana, Wachner se declaró culpable de cinco de los cargos de abuso sexual infantil y del cargo de posesión de cocaína, y renunció a su derecho a apelar la sentencia del tribunal.

Wachner había sido muy elogiado como músico que grabó más de una docena de álbumes de música propia y de otros compositores, y había sido nominado dos veces a los premios Grammy como director. Dirigió importantes orquestas de todo el mundo, incluidas la Orquesta de Filadelfia y la Orquesta Filarmónica de Hong Kong, y hasta 2022 fue director de música y artes en Trinity Church Wall Street, una de las iglesias más ricas de Nueva York y una presencia básica en la comunidad artística de la ciudad. Es particularmente conocido por su coro juvenil, que atrae a niños cantantes de toda la ciudad.

Fue despedido de su trabajo en Trinity en 2022, después Los New York Times publicó un informe que decía que una mujer lo había acusado de manosearla y besarla contra su voluntad en un programa de residencia de la Juilliard School en Aiken, Carolina del Sur, en 2014. Wachner negó las acusaciones y no se presentaron cargos penales en su contra.

Posteriormente, Wachner presentó una demanda civil contra Juilliard, acusando a la escuela de difamación. Ese caso fue desestimado con prejuicio por la Corte Suprema de Nueva York en junio de 2023.