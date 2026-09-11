La guerra de Irán fue ignorada en gran medida en la convención republicana de mitad de período

Estados Unidos ha estado en guerra con Irán durante más de seis meses, pero estuvo lejos de ser un tema principal en la convención republicana de mitad de período en Dallas esta semana.

La guerra no estuvo del todo ausente: los funcionarios de la administración la defendieron. El presidente Donald Trump habló de la guerra en sus discursos los miércoles y jueves por la noche. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también se refirió a ello en un vídeo difundido el miércoles.

El vicepresidente JD Vance no mencionó explícitamente a Irán en su discurso del jueves por la noche, pero rindió homenaje al asesinado activista conservador Charlie Kirk, diciendo que “odiaba la guerra” y reconociendo que hay “personas que aman lo que hemos hecho y personas que no”, al tiempo que instaba a los conservadores a mantenerse unidos en las elecciones intermedias.

Aparte de eso, prácticamente ninguno de los otros oradores habló de la guerra, que es un punto de gran preocupación para los estadounidenses antes de las elecciones de mitad de período. La reciente encuesta de NBC News Decision Desk encontró que solo el 31% de los adultos aprueba el manejo de la guerra por parte de Trump, y el 69% lo desaprueba.

Robert Jeffress, pastor principal de la Primera Iglesia Bautista en Dallas, dijo a la multitud el jueves por la noche que “estamos en una guerra”, pero aclaró que estaba hablando de una batalla “cósmica” entre el bien y el mal, no de la guerra con Irán.

La decisión de otros altos funcionarios republicanos y candidatos que luchan por la reelección de ignorar la guerra reflejó su creciente impopularidad y el reconocimiento de que no es un tema que el partido esté ansioso por abordar en noviembre. Trump estaba dispuesto a defenderlo, diciendo que terminará “poco” después del día de las elecciones, pero pocos fuera de la administración parecían querer apropiarse del mismo.

Como aludió Vance, partes de la base de Trump se han sentido incómodas con la guerra desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques a finales de febrero. Después de todo, Trump se había posicionado durante mucho tiempo en oposición a las tendencias tradicionalmente duras del establishment republicano, postulándose con una plataforma de “Estados Unidos primero” que evitaba los enredos extranjeros y las “guerras eternas”.

Ese descontento ha aumentado.

El índice de aprobación de Trump sobre la guerra apenas ha cambiado desde la primavera, según la encuesta Decision Desk de NBC News. Pero ha habido un cambio notable en la intensidad, particularmente entre los republicanos.

La encuesta encontró que la proporción de republicanos autoidentificados que dicen aprobar firmemente el manejo de la guerra por parte de Trump ha caído 18 puntos porcentuales desde la primavera, situándose ahora en el 30%.

Esto se debe principalmente a una disminución de 21 puntos en la proporción de republicanos autoidentificados del MAGA que dicen que aprueban firmemente la guerra, con un 43% de ese grupo que la aprueba firmemente. Pocos desaprueban rotundamente las medidas de Trump respecto de Irán, pero muchos han pasado a decir que las aprueban “en cierto modo”.

La administración Trump inicialmente señaló que esperaba que la guerra dure sólo cuatro o cinco semanas. Desde entonces, Trump y sus altos funcionarios han insistido repetidamente en que la guerra casi ha terminado o, en ocasiones, han dicho que ya se ha ganado. Recientemente, Vance dijo que ni siquiera la consideraba una guerra en absoluto.

Desde que Estados Unidos atacó a Irán, 18 miembros del servicio estadounidense han muerto. Aproximadamente 50.000 soldados están desplegados en todo Oriente Medio.

También hubo pocas menciones a esas tropas en la convención, aunque Jack Graham, el pastor que pronunció la invocación de apertura el miércoles, les rindió homenaje: “Oramos por nuestros militares mientras protegen nuestra libertad, nuestra fe y nuestro futuro. Que nuestras tropas regresen a casa sanas y pronto”.