Accidente de autocar en los Alpes suizos mata a varias personas, dice la policía local

Un autocar turístico se estrelló en los Alpes suizos del sudeste, provocando varios muertos y varios heridos, según informó la policía local.

El autobús volcó el jueves por la tarde entre Susch y Zernez, en la región de los Grisones.

Al lugar se desplegó un gran equipo de socorristas equipado con varios helicópteros.

A bordo del autobús viajaban unos 48 pasajeros holandeses, según informó una portavoz de la Asociación General Holandesa de Empresas de Viajes en nombre del operador turístico OAD.

El portavoz dijo al periódico holandés De Telegraaf que aún no podían decir cuántas personas habían muerto o habían resultado heridas.

Las imágenes publicadas en las páginas de noticias suizas muestran un autocar tumbado de costado junto a una estrecha carretera rural en la que se encuentran numerosas ambulancias mientras grupos de socorristas trabajan en el lugar.

Según los informes, el entrenador salió de Holanda el lunes y estaba en un viaje de un día a Suiza desde Austria cuando ocurrió el accidente.

En una publicación en X, el presidente suizo Guy Parmelin dijo que estaba “profundamente consternado” por el incidente y ofreció sus “sinceras condolencias” a las familias de las víctimas.

Parmelin dijo que habrá una investigación “exhaustiva” sobre lo sucedido.

Zernez es el punto de entrada para los visitantes al Parque Nacional Suizo, una vasta reserva alpina que se extiende más de 100 kilómetros cuadrados (40 millas cuadradas) a lo largo del valle montañoso de Engadina.