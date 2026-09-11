Ucrania: Ataque ruso contra gasolinera de Kyiv mata a dos personas

Al menos dos personas murieron en Kiev después de que aviones no tripulados rusos atacaran una gasolinera el viernes.

Un niño de 12 años se encontraba entre las 12 personas que resultaron heridas en el ataque, dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que uno de los heridos era un socorrista que resultó “herido en un golpe doble”.

Rusia ha recurrido al uso de aviones no tripulados a reacción en ataques casi constantes contra Kiev Imagen: Efrem Lukatsky/AP Photo/Picture Alliance

Rusia apunta cada vez más a las gasolineras con nuevos drones más rápidos

Los ataques con aviones no tripulados del viernes se producen un día después de lo que se cree que es el primer ataque ruso a una gasolinera de Kiev durante la guerra.

Rusia ha atacado alrededor de 300 gasolineras en Ucrania en los últimos meses, la mayoría de las cuales estaban en zonas de primera línea o cerca de ellas.

Los ataques a las gasolineras se producen en medio de un aumento de los ataques rusos que utilizan aviones no tripulados nuevos, más rápidos y más difíciles de interceptar para atacar centros logísticos, almacenes y cadenas de suministro comerciales.

Rusia recurre a drones propulsados ​​por aviones para desgastar a Kiev Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Ucrania condena la escalada del “terror” ruso

Zelenskyy dijo que Rusia estaba intensificando estos ataques contra la infraestructura energética civil, calificándolos de “naturaleza cada vez más terrorista”.

“Se debe centrar la máxima atención en proteger los cielos, encontrar soluciones para proteger a las personas y ampliar las contramedidas contra los drones rusos”, dijo el líder ucraniano en una publicación en X.

El director ejecutivo del gigante petrolero ucraniano Ukrnafta, propietario de la gasolinera y de otra que también fue atacada el viernes por la mañana, condenó a Rusia por “otro ataque deliberado contra instalaciones civiles”.

“No hay ningún objetivo militar en estos ataques. Esto es terrorismo contra la población civil”, afirmó Bogdan Kukura.

Rusia no ha comentado públicamente sobre los últimos ataques, pero ha negado sistemáticamente haber atacado a civiles.

Ucrania y Rusia alcanzan objetivos logísticos y energéticos

Más de cuatro años y medio desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala y con los combates en el frente en el este de Ucrania prácticamente estancados, Rusia y Ucrania han estado atacando cada vez más objetivos logísticos, energéticos y otros objetivos económicos en un intento por hacer mella en el esfuerzo bélico del otro.

Ucrania también ha intensificado sus propios ataques con drones dentro de Rusia. Durante la noche, dos personas murieron en la región rusa de Tula, mientras que una persona murió en Kursk el viernes, dijeron las autoridades.

El gobernador regional de Tula, Dmitry Milyayev, añadió que tres personas resultaron heridas en los ataques.

Ozon, la segunda plataforma de comercio electrónico más grande de Rusia, dijo que un dron ucraniano había atacado un centro logístico en la ciudad de Saratov, provocando un incendio.

Kiev dice que sus ataques contra objetivos de comunicaciones electrónicas tienen como objetivo interrumpir las líneas de suministro de Rusia Imagen: REUTERS

Más de 20 almacenes pertenecientes a Ozon y Wildberries, el otro minorista en línea líder de Rusia, han sido atacados en Ucrania en las últimas semanas.

Kiev dice que los ataques se justifican como parte de su campaña para socavar el esfuerzo bélico de Rusia, que también ha visto a Ucrania atacar refinerías de petróleo y otras infraestructuras energéticas rusas.

Editado por: Dmytro Hubenko

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