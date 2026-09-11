El voleibol pierde un par en el Classic City Clash – Atletismo de la Universidad George Washington

Furman 3, GW 2 (13-25, 26-24, 22-25, 25-17, 16-14)
GW abrió el partido con un primer set impecable, bateando .391 como equipo sin cometer ningún error. Buff & Blue logró 16 remates, el máximo del partido, y también bateó .324 en la victoria del tercer set.
Alexis Rodríguez lideró el ataque con 16 remates y agregó 12 excavaciones y tres bloqueos, mientras que Ayla Cogan agregó 12 y abanicaba .300. Preparador de todas las conferencias Abby Markworth repartió 38 asistencias junto con 17 ataques para un doble-doble. Lidia Zeng lideró a GW con 20 excavaciones y Tessa De Albergaria agregó 11 propias.
Los Paladins superaron a GW, .176 a .154, y mantuvieron ventajas en remates (56-51), ases (5-4) y asistencias (54-47). Buff & Blue anotaron 11 bloqueos y 76 ataques en el partido.
Georgia 3, GW 0 (25-19, 25-20, 25-20)
Cogan lideró a Buff & Blue con siete remates y Markworth agregó 19 asistencias y cuatro ataques.
Georgia superó a GW en .180 a .077 y lideró en todas las categorías estadísticas, incluyendo ataques (35-28), asistencias (33-25), ases (5-4), ataques (35-28) y bloqueos (6-3).
ARRIBA SIGUIENTE
GW terminará el fin de semana el sábado por la tarde con un partido a la 1 pm contra el norte de Florida.