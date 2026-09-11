El voleibol pierde un par en el Classic City Clash – Atletismo de la Universidad George Washington

El voleibol de GW abrió su temporada el viernes en el país de la SEC, cayendo en un par de partidos en el Stegeman Coliseum ante Furman y el anfitrión Georgia.

La temporada comenzó con un thriller de cinco sets en el que finalmente los Revolutionaries cedieron una ventaja de 2-1 y cayeron en cinco sets ante los Paladins.

GW abrió el partido con un primer set impecable, bateando .391 como equipo sin cometer ningún error. Buff & Blue logró 16 remates, el máximo del partido, y también bateó .324 en la victoria del tercer set.

Alexis Rodríguez lideró el ataque con 16 remates y agregó 12 excavaciones y tres bloqueos, mientras que Ayla Cogan agregó 12 y abanicaba .300. Preparador de todas las conferencias Abby Markworth repartió 38 asistencias junto con 17 ataques para un doble-doble. Lidia Zeng lideró a GW con 20 excavaciones y Tessa De Albergaria agregó 11 propias.

Los Paladins superaron a GW, .176 a .154, y mantuvieron ventajas en remates (56-51), ases (5-4) y asistencias (54-47). Buff & Blue anotaron 11 bloqueos y 76 ataques en el partido.

Georgia 3, GW 0 (25-19, 25-20, 25-20)