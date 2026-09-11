Los rebeldes hutíes respaldados por Irán toman un puerto y una isla estratégicos, abriendo un nuevo frente de batalla

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AP

EL CAIRO – Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, capturaron una isla estratégica en la entrada sur del Mar Rojo, dijeron el viernes dos funcionarios, abriendo un nuevo frente en la guerra de Irán y amenazando aún más las exportaciones de petróleo sauditas a través de una de las rutas marítimas clave del mundo.

Las mayores ganancias territoriales de los hutíes en años, a lo largo del estrecho de Bab el-Mandeb, podrían impulsar la estrategia de Irán de elevar los precios mundiales del petróleo y el gas para presionar a Estados Unidos.

Arabia Saudita atacó el aeropuerto de la cercana ciudad portuaria de Mokha que los hutíes tomaron el jueves, dijo una emisora ​​hutí. No hubo informes de daños o muertes.

La captura de Mayun, una pequeña y árida isla volcánica dentro del estrecho también conocida como Perim, fue confirmada por un alto oficial militar del gobierno internacionalmente reconocido de Yemen y por un funcionario hutí. Ambos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con periodistas.

Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, ha dependido cada vez más del Mar Rojo para llevar su crudo al mercado como alternativa al Estrecho de Ormuz, donde Irán ha estado atacando barcos. Las medidas hutíes para cerrar el canal Bab el-Mandeb, de 28 kilómetros de ancho (17 millas), han complicado esa ruta. Los funcionarios saudíes rechazaron una solicitud de The Associated Press de comentar sobre los acontecimientos.

En un comunicado el viernes, las fuerzas armadas hutíes se jactaron de sus avances a lo largo de la costa sin mencionar la isla, Mokha o el estrecho de Bab el-Mandeb. Prometieron “escalada tras escalada” en la confrontación con Arabia Saudita, al tiempo que declararon que “la navegación marítima es segura para todas las compañías excepto para los buques sauditas”.

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Will Jarrett/AP

Aun así, los mercados están nerviosos y los expertos han descrito a los hutíes como muy impredecibles. Esta semana los precios del crudo se dispararon una vez más por encima de los 100 dólares el barril, lo que le dio a Teherán más influencia en cualquier conversación.

El gobierno de Yemen, conmocionado por la lenta respuesta saudí

Los hutíes han estado atacando el transporte marítimo saudita en el Mar Rojo desde que declararon un bloqueo en julio, así como la infraestructura petrolera dentro de Arabia Saudita. Los rebeldes dijeron que actuaron en respuesta al bloqueo que el reino impuso durante años a partes de Yemen controladas por los hutíes.

Un alto funcionario militar del gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente, dijo a la AP que estaban sorprendidos de que la fuerza aérea saudí no intentara impedir la captura de Mokha, que se encuentra a 80 kilómetros (50 millas) del estrecho, atacando a los hutíes a medida que avanzaban. Evaluó que Arabia Saudita no obtuvo luz verde de Estados Unidos para embarcarse en una campaña aérea a gran escala.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no se le permitía hablar con los medios, también atribuyó la “falta de coordinación” entre el ejército de Yemen y múltiples milicias aliadas, diciendo que dio a los hutíes “una oportunidad invaluable”.

El transporte marítimo a través del estrecho de Bab al-Mandeb había caído aproximadamente un 60% desde que los hutíes comenzaron a atacar algunos barcos allí a finales de 2023 y a expresar solidaridad con los palestinos en Gaza. El transporte marítimo aumentó este año cuando Arabia Saudita buscó alternativas al Estrecho de Ormuz, pero las renovadas amenazas de los hutíes han “restringido” esa actividad, según Lloyd’s List Intelligence.

Eso ha obligado a Arabia Saudita a encontrar otra alternativa, enviando su petróleo al norte desde el Mar Rojo hacia el Mediterráneo, ya sea a través del Canal de Suez o un oleoducto a través de Egipto, una ruta mucho más larga para sus clientes en Asia. Los hutíes también han amenazado esa ruta, atacando a finales de agosto un barco saudita en el norte del Mar Rojo.

Irán pide volver a las conversaciones entre Arabia Saudita y los hutíes

El viernes temprano, el gobierno de Irán pidió el fin del bloqueo de Arabia Saudita a las áreas controladas por los hutíes en una muestra de apoyo a su aliado. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní también pidió el regreso de las negociaciones entre Arabia Saudita y los hutíes.

En una señal de cuán importantes se han vuelto los hutíes para Teherán, el portavoz de la poderosa Guardia Revolucionaria de Irán pidió el miércoles que cualquier acuerdo negociado con Estados Unidos incluya a Yemen, la primera referencia explícita a ese frente. La llamada reflejó la postura anterior de Irán de que una tregua en el Líbano entre su aliado Hezbolá e Israel debe ser parte de cualquier acuerdo con Estados Unidos.

Arabia Saudita, que a principios de esta semana dijo que siempre había ofrecido “oportunidades de negociación”, también ha dicho que tiene derecho a defenderse en respuesta al bloqueo de los hutíes. Los ministros de Asuntos Exteriores de Irán y Arabia Saudita hablaron el jueves sobre los esfuerzos diplomáticos para “restaurar la estabilidad” en la región, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en las redes sociales.

Los combates amenazan con un retorno a la guerra civil en Yemen

Mientras los hutíes avanzaban a lo largo de la costa del Mar Rojo hacia el canal Bab el-Mandeb, el gobierno de Yemen, respaldado por Arabia Saudita, pidió apoyo internacional.

En una declaración el viernes procedente de una reunión del día anterior, su Consejo de Defensa Nacional dijo que estaba en la primera línea de la defensa de la libertad de navegación y condenó los renovados ataques de los hutíes contra Arabia Saudita.

La escalada de los combates amenaza con poner fin a una frágil tregua que había detenido en gran medida la guerra civil en Yemen desde 2022. Están en juego los 40 millones de personas del país más pobre del mundo árabe que temen un regreso al conflicto que mató a 150.000 personas y llevó a muchas otras al borde de la hambruna.

El aumento de los combates en la última semana ha provocado la huida de más de 46.000 personas, dijo el viernes la agencia de migración de la ONU.

Las personas que buscan seguridad de los combates llevan pocas pertenencias, “cualquier cosa que puedan agarrar”, dijo en una entrevista el viernes Abdusattor Esoev, jefe de misión en Yemen de la Organización Internacional para las Migraciones. Dijo que el número de personas desplazadas se duplicó con creces esta semana y aún podría aumentar considerablemente.

“Ves el miedo en sus ojos y la gente está asustada”, dijo Esoev.

Los hutíes han estado en guerra con el gobierno de Yemen desde 2014, cuando los rebeldes abandonaron su corazón montañoso y se apoderaron de gran parte del norte y centro de Yemen, y de la capital, Saná. Arabia Saudita entró en la guerra al año siguiente en nombre del gobierno.