Israel dice que ha destruido una importante base subterránea de Hezbolá

El ejército de Israel dice que ha destruido un gran complejo subterráneo operado por Hezbolá en el sur del Líbano.

Dijo que utilizó más de 1.000 toneladas de explosivos para destruir dos túneles que abarcaban más de 2 kilómetros (1,2 millas) debajo de Ali Taher Ridge.

La explosión provocó una actividad sísmica equivalente a un terremoto de magnitud 4,1, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

No hubo una respuesta pública inmediata de Hezbolá o del gobierno libanés.

Las fuerzas israelíes tomaron el control de la cresta la semana pasada después de meses de combates allí con el grupo respaldado por Irán. El ejército israelí ocupa una gran franja del sur del Líbano capturada después de que se reanudara el conflicto con Hezbollah en marzo.

Las imágenes publicadas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mostraban una bola de fuego iluminando el cielo.

“El cielo se iluminó y unos 15 segundos después escuchamos el sonido aterrador”, dijo a la BBC Ahamed, un residente en Nabatieh, a unos 6 kilómetros al oeste de la cresta.

“La casa se sacudió por completo como si fuera literalmente un terremoto”.

Dijo que la gente gritaba y los niños lloraban, y que los coches llenaban las carreteras cuando la gente abandonaba la zona hacia Beirut.

Los temblores se sintieron incluso en la ciudad costera de Saida, 40 kilómetros al norte.

Las FDI dijeron que la infraestructura subterránea incluía un centro de comando utilizado por la unidad Badr de Hezbollah y contenía docenas de cohetes, misiles y vehículos aéreos no tripulados, así como armas antitanques, minas y explosivos.

“Esta fue una infraestructura estratégica que fue construida durante dos décadas, financiada y planificada por el régimen terrorista iraní”, dijo el ejército israelí en un comunicado en Telegram.

“Todos los terroristas que estaban dentro de la infraestructura fueron eliminados o huyeron”.

Las FDI dijeron que la destrucción del complejo completó una misión para destruir ocho túneles y establecer una “zona de seguridad” en el área.

La última acción se produce en medio de renovados combates en el sur del Líbano, donde las fuerzas israelíes han ampliado sus operaciones contra posiciones de Hezbollah y continúan manteniendo lo que Israel describe como una zona de seguridad cerca de la frontera.

medios libaneses informó el jueves de nuevos ataques israelíes en otras partes del sur, incluidas Nabatieh al-Fawqa y Mansouri en el distrito de Tiro.

El ejército libanés ha aumentado los despliegues en zonas fuera del control israelí, incluida la ciudad sureña de Nabatieh, en un esfuerzo por fortalecer la estabilidad y tranquilizar a los residentes, informó la estación de televisión local MTV.

El Líbano se vio arrastrado a la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán el 2 de marzo, cuando Hezbollah lanzó cohetes contra Israel en represalia por un ataque que mató al líder supremo de Irán.

Israel respondió lanzando una campaña de bombardeos en todo el Líbano e invadiendo una parte importante del sur del país. Sus fuerzas siguen ocupando aproximadamente el 5% del territorio libanés.

Los combates disminuyeron tras un acuerdo de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos en junio, junto con un acuerdo separado entre Líbano e Israel. Si bien cientos de miles de personas han regresado a sus hogares en el Líbano en los últimos meses, alrededor de 330.000 siguen desplazadas como resultado del conflicto, según las Naciones Unidas.

Bajo el marco Líbano-Israel, se espera que Hezbollah se desarme, que las fuerzas israelíes se retiren gradualmente del sur del Líbano y que el ejército libanés se despliegue en toda la zona.

Hezbollah no participó directamente en el acuerdo y ha rechazado las negociaciones directas.

A pesar de la reducción de los combates, los ataques y las demoliciones israelíes en el sur del Líbano han continuado.

Al menos 4.383 personas – entre ellas 395 mujeres y 259 niños – han muerto en el Líbano por ataques israelíes desde el 2 de marzo, según el Ministerio de Sanidad, cuyas cifras no distinguen entre combatientes y civiles. Al menos 29 personas han sido asesinadas esta semana, afirma el ministerio.

Las autoridades israelíes dicen que 40 soldados israelíes y cuatro civiles murieron en el mismo período.

Información adicional de Raffi Berg en Londres y Samantha Granville y Ghaith Solh en Beirut