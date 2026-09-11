El jurado del juicio de Lindsay Clancy dice que “decepcionamos a Lindsay” tras el juicio nulo

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Una miembro del jurado en el juicio por asesinato de Lindsay Clancy en Massachusetts dijo que cree que el jurado “decepcionó a Lindsay” y que fue “difícil separar a los niños de nuestra tarea”.

Clancy fue juzgada por estrangular y matar a sus tres hijos pequeños en enero de 2023 después de enviar a su entonces esposo, Patrick, a recoger medicamentos y comida para llevar. Cuando regresó, encontró a Clancy herido afuera después de un aparente intento de suicidio y a los niños inconscientes en el sótano. Dos niños murieron esa noche, mientras que el tercero fue trasladado en avión a un hospital de Boston y murió varios días después.

El juicio terminó en juicio nulo la semana pasada después de que el jurado no logró llegar a un veredicto unánime. Once miembros del jurado se pronunciaron a favor de declarar a Clancy no culpable por falta de responsabilidad penal (la versión de Massachusetts de una defensa por demencia), mientras que uno de los que se opuso se mostró a favor de declararla penalmente responsable.

“Todo el mundo dice que no debes sentir que has fracasado, pero tienes la tarea de salir unánime. E intentamos todo lo que pudimos para llegar a ese fin. Y siento que decepcionamos a Lindsay”, dijo a WCVB Paula, de 65 años, quien fue una de los miembros del jurado que se puso del lado de la mayoría.

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El equipo legal de Clancy no cuestionó que ella mató a sus hijos, pero argumentó que no debería ser declarada penalmente responsable porque padecía psicosis posparto. Clancy también admitió en documentos judiciales haber matado a sus tres hijos, pero afirmó que una enfermedad mental grave la eximía de responsabilidad penal.

Paula dijo que la mayoría del jurado creía que Clancy necesitaba ayuda y que el sistema de salud le falló, y agregó que cree que la comunidad médica debería hacer más para apoyar a las mujeres con problemas de salud mental posparto.

“Hubo una clara indicación de que la comunidad médica le falló y no sólo a ella, sino a toda su familia, porque algo así afecta a toda la familia. Y si todos pueden ser educados de una mejor manera, entonces ayudará a toda la unidad familiar”, dijo Paula.

Después de que los abogados presentaron sus argumentos, Paula dijo que los miembros del jurado fueron enviados a deliberar con 297 pruebas, incluida la emotiva llamada de Patrick al 911, que, según ella, algunos miembros del jurado tuvieron problemas para escuchar durante las deliberaciones.

“Todos tratamos de ayudarnos unos a otros. Fue difícil separar a los niños de nuestra tarea y fue muy emotivo”, dijo.

Los jurados se encuestaron al inicio de las deliberaciones, momento en el que ocho creían que Clancy no era culpable por falta de responsabilidad penal, dos pensaban que era culpable y dos estaban indecisos, dijo Paula.

La mayoría finalmente llegó a creer que Clancy no era culpable por falta de responsabilidad penal.

Los fiscales argumentaron durante el juicio que Clancy era penalmente responsable de los asesinatos a pesar de las pruebas de que padecía una enfermedad mental.

“No empezamos 11 a uno”, dijo Paula. “Todos tenían diferentes opiniones, diferentes razones y diferentes maneras en que llegaron allí”.

Paula dijo que a la mayoría le costó entender por qué el único que se resistía quería votar para condenar a Clancy.

“No sentimos que él estuviera siguiendo la ley porque admitió que tuvo dudas en diferentes momentos, que tenía dudas sobre el caso que se presentó, y la forma en que la regla nos leyó al resto de nosotros es que si teníamos dudas, entonces no podríamos condenarla por asesinato en primer grado o asesinato en segundo grado u homicidio involuntario”, dijo Paula.

Luego, el presidente envió una nota al juez diciendo que el jurado no podía llegar a un veredicto y acusando a la oposición de negarse a aplicar la ley por duda razonable.

El juez William Sullivan llamó a cada uno de los miembros del jurado y les preguntó individualmente si podían aplicar la ley tal como él la había explicado, y al parecer respondieron afirmativamente.

“El juez tiene que creer que la gente le está diciendo la verdad. Y entonces, ya sabes, 11 personas dijeron la verdad y una tal vez no. Y nunca sabré por qué”, dijo Paula.

Paula dijo que creía que habría valido la pena reiniciar las deliberaciones con un suplente si el tribunal hubiera eliminado la oposición.

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“Si nuestro jurado reticente nos hubiera dado pruebas para respaldar su razonamiento, nos habríamos sentido diferentes acerca de lo que le dijimos al juez”, dijo Paula.

Otros miembros del jurado también se han pronunciado en los últimos días para discrepar de la posición de quienes se resisten.

“Le costó mucho olvidar el hecho de que Lindsay mató brutalmente a sus hijos”, dijo anteriormente la miembro del jurado Kellie Farina a NBC10 Boston.

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El jueves, la defensa de Clancy presentó una moción argumentando que la fiscalía no cumplió con su carga y pidió al juez que declarara no culpable, lo que, según la defensa, impediría un nuevo juicio.