Un muerto y 102 rescatados del ferry indonesio desaparecido en el mar de Java

Una persona murió y 102 fueron rescatadas de un ferry de pasajeros indonesio accidentado en el mar de Java, dijo un funcionario.

Se inició una operación de búsqueda y rescate después de que se perdiera contacto con el barco Virgo Transport 8, que transportaba a 243 personas, debido al mal tiempo, dijo la agencia de búsqueda y rescate de Indonesia.

La búsqueda de los pasajeros restantes continúa.

El ferry viajaba de Surabaya a la ciudad de Banjarmasin, en Kalimantan del Sur, y se informó por última vez que se encontraba a unos 150 kilómetros (93 millas) al sur de Banjarmasin alrededor de las 02:00 hora local del domingo (18:00 GMT del sábado).

Las autoridades recibieron el informe inicial de socorro a las 04:10 del operador del barco, PT Virgo. El barco salió de Surabaya a las 10:33 del sábado y estaba previsto que llegara a Banjarmasin el domingo a las 14:00, según datos de dos sitios de seguimiento marítimo.

Para las tareas de rescate se ha creado un grupo de trabajo conjunto en el que participan la agencia de búsqueda y rescate de Indonesia, la marina, la policía marítima y otras partes.

Se han desplegado barcos y un helicóptero en el lugar y se ha alertado a todos los demás barcos en esa zona del mar de Java para que informen sobre señales de pasajeros.

El domingo por la mañana se instaló un puesto de operaciones para atender el accidente en la zona del puerto de Trisakti.