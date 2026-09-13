Atraco de cerveza: los ladrones roban un camión que transportaba aproximadamente 40.000 libras de Pabst Blue Ribbon

MONTCLAIR, California — Un camión que transportaba aproximadamente 40.000 libras de cerveza Pabst Blue Ribbon fue robado en Montclair en lo que puede ser el mayor atraco de cerveza jamás realizado.

El camión robado estaba cargado con lo que equivale a más de 50.000 latas de Pabst Blue Ribbon.

Pabst ha abordado públicamente el robo a través de las redes sociales, expresando frustración e instando al responsable a devolver el vehículo y su carga.

En En una publicación de Instagram, la compañía escribió: “ROBADO: 40.000 libras de cerveza”.

La publicación continuaba: “Al ladrón: no te culpamos por querer presumir ante tus amigos de cuánto PBR tienes, solo deseamos que lo hayas obtenido de manera honorable.

La empresa le dio un ultimátum al ladrón.

“Pabst está oficialmente poniendo en marcha el reloj: tienes exactamente 18 días y 44 minutos para devolver nuestro camión, sin hacer preguntas. Antes de ese momento, ofreceremos una recompensa a cualquiera que pueda ayudarnos a resolver este misterio”.

La publicación termina con: “Ps, esto es real y hablamos muy en serio”.

Pabst publicó más tarde un actualización en Instagram confirmando la búsqueda continúa.

“La cerveza se está calentando, el rastro se está enfriando. El tiempo sigue corriendo”, escribió la compañía, instando a las personas a tomar una foto y etiquetarlas si ven el camión.

Pabst también le pide a cualquiera que tenga información sobre el camión que le envíe un mensaje.

En una declaración a Eyewitness News, un portavoz de Pabst dijo que la compañía está “trabajando con las autoridades locales para intentar recuperar el camión robado y están agradecidos por todo su arduo trabajo”.

“Esperamos que quien haya logrado robar nuestro camión también sepa la importancia de mantener la cerveza fría”.

No hubo más información disponible de inmediato.

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