Arch Manning y Texas Longhorns borran un déficit de 20 puntos para sorprender a Ohio State en una remontada impactante para todas las edades

AUSTIN, TX – Bueno, no sé si Texas ha regresado, pero seguro que hicieron una declaración el sábado por la noche contra el No. 1 Ohio State en uno de los partidos de fútbol universitario más locos de los últimos tiempos.

En realidad, esto fue lo más feo que pudo ser para el programa de fútbol americano No. 4 Longhorns, al menos durante las tres cuartas partes de este thriller.

Durante un año, esperábamos con ansias esta revancha entre dos de los que más gastan en el fútbol universitario, con Texas gastando alrededor de $40 millones en su plantilla esta temporada.

El sábado por la noche no decepcionó.

TEXAS VS OHIO STATE ES MÁS QUE UNA REMATCH: UNA COLISIÓN IMPULSADA POR UNA BARBACOA ENTRE CORREDORES DE PODER DEL FÚTBOL UNIVERSITARIO

Liderados por Cam Coleman, Trey Wingo y una ráfaga de armas ofensivas, los Longhorns parecieron más bien un equipo de fútbol mediocre durante tres cuartos. Luego, los Buckeyes ya no pudieron convertir, lo que permitió a Texas aprovechar un equipo desgastado de Ohio State.

La primera jugada ofensiva del juego para Texas se convirtió en un balón suelto. A partir de ahí, Ohio State jugó con los Longhorns durante la primera mitad. Los Buckeyes lideraban 20-3 en el medio tiempo después de limitar a Texas a solo 97 yardas de ofensiva durante los primeros 30 minutos.

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Este fue el espectáculo de Jeremiah Smith, con el receptor abierto de Ohio State haciendo que la secundaria de Texas pareciera inepta casi cada vez que el mariscal de campo Julian Sayin miraba en su dirección, al menos hasta que dejó de serlo.

Para Arch Manning, no hubo mucho a su favor durante las tres cuartas partes de este enfrentamiento entre los 5 mejores, en el que los Longhorns perdían 23-3.

Ya fueran pases derribados, monedas de diez centavos caídas o jugadas interesantes del personal ofensivo, esto parecía una gran decepción.

El partido estuvo a la altura de las expectativas en el último cuarto, mientras ambos equipos lucen defectuosos

En la marca de las 8:55 del tercer cuarto, Jeremiah Smith se lanzó hacia la banda mientras Julian Sayin lanzaba un esfuerzo frente al banco de los Texas Longhorns.

Sólo había una forma de terminar esto, y era con Smith persiguiendo a un defensor en el proceso de lograr la recepción de 48 yardas.

¿Cuántos receptores de la NFL son mejores que Jeremiah en este momento?

¿Quizás cinco?

Pero el receptor estrella no pudo hacerlo todo, y el implacable desempeño de Texas en el último trimestre será recordado en los años venideros.

Ha habido juegos reñidos y emocionantes antes, pero este se sintió más como si Texas finalmente se hubiera quitado un mono enorme de encima. Finalmente, los Longhorns habían ganado un partido con la espalda contra la pared.

ARCH MANNING NO SE ECHA ATRÁS DE LAS EXPECTATIVAS, Y TAMPOCO STEVE SARKISIAN, YA QUE LAS SEMIS DEL CFP NO SON SUFICIENTE

Por fin, Steve Sarkisian ganó una pelea de peso pesado en casa, con tanta presión sobre el programa para dar el siguiente paso.

“Lo que puede hacer es que este equipo entienda que podemos superar la adversidad y que nos enfrentaremos a más adversidad”, dijo Sarkisian después del partido.

“Esperemos que esto sirva como una lección de la que podamos aprender mucho”.

¿Quién hubiera pensado en el minuto 6:13 del tercer cuarto que estaríamos discutiendo una victoria de los Longhorns que podría impulsar el programa hacia adelante?

No más excusas para Texas o Arch Manning

Al igual que todos los demás en todo el país, la gente está harta de escuchar si Texas ha “regresado” o no.

Pero esto no les sentará bien a aquellos en el fútbol universitario que ya están hartos de oír hablar de los Texas Longhorns.

Mientras Arch Manning concluía su entrevista posterior al juego con ESPN, el mariscal de campo de los Longhorns se lanzó hacia la sección de estudiantes de Texas como un niño en Navidad. Después de quedarse corto la temporada pasada, junto con la presión que conlleva ser el líder de un equipo con expectativas tan altas, se sintió como si Manning finalmente dejara escapar un gran suspiro de alivio.

Se tomó fotografías, se puso un sombrero de vaquero, cantó con sus compañeros y corrió hacia sus entrenadores. Los compañeros de Manning en Texas corrieron hacia él, llenos de alegría y emoción después de lo que acababan de ayudar a lograr a los Longhorns.

No hay mucho que pueda superar esta noche, además de tal vez ganar un título de la SEC o la CFP.

Cuando el humo comenzó a salir del campo, el director atlético Chris Del Conte se acercó al comisionado de la SEC, Greg Sankey, quien estaba esperando para dirigirse al vestuario de Texas para celebrar la victoria con los fieles de los Longhorns.

Los padres se tomaban fotografías con sus hijos en el campo. Incluso Ted Cruz regresó a la superficie de juego para celebrar el maleficio garantizado que supuestamente le había puesto a este equipo al presentarse en los últimos días de juego en el pasado.

Hubo momentos al final del tercer cuarto en los que Arch Manning puso de pie a la multitud, gracias a su recorrido por el campo.

Culminado con un touchdown cerca del comienzo del último cuarto, los Longhorns brindaron esperanza a los fanáticos, y eso es todo lo que necesitaban durante esta noche loca.

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El sábado por la noche fuimos testigos de uno de los partidos más salvajes de los últimos tiempos. Fuimos testigos de un posible resurgimiento de Texas, con una derrota desinflante para un Ohio State que perdió el rumbo gracias a una defensa de los Longhorns que finalmente estuvo a la altura de las circunstancias en la segunda mitad.

¿Qué pasa después?

¿Quizás una revancha en los playoffs de fútbol universitario? Quién sabe.

Pero el sábado por la noche en Austin, fueron los Texas Longhorns quienes finalmente dieron el siguiente paso en la temporada regular por el que sus fanáticos estaban orando.