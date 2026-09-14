El organismo de control del DHS encuentra inmigrantes retenidos en ‘Alligator Alcatraz’ en jaulas al aire libre del tamaño de cabinas telefónicas

El inspector general de Seguridad Nacional, Joseph Cuffari, es uno de los pocos inspectores generales a nivel de gabinete que no fue despedido durante la purga.

Los inspectores del DHS IG visitaron las instalaciones en enero como parte de su mandato del Congreso para inspeccionar los centros de detención. El informe del inspector general encontró que los “pequeños recintos metálicos” medían aproximadamente 4 por 4, o 16 pies cuadrados, y los miembros del personal del centro los describieron como “áreas tranquilas” para que “los detenidos se calmaran y tuvieran tiempo a solas”.

La instalación también tenía jaulas interiores que medían 18 pies cuadrados, según el informe.

Las jaulas tienen menos de la mitad del tamaño de los espacios más pequeños en los que se supone que deben estar retenidas las personas en los centros de detención de inmigrantes. Las pautas de ICE dicen que las habitaciones diseñadas para albergar a una persona a la vez deben tener un mínimo de 37 pies cuadrados. En comparación, las celdas de aislamiento en las prisiones federales miden alrededor de 84 pies cuadrados.

El centro de detención, que el fiscal general de Florida denominó Alligator Alcatraz, se inauguró en julio de 2025 en los Everglades y fue construido por la administración del gobernador Ron DeSantis. Era parte de una asociación estatal y federal conocida como acuerdo 287(g), que permite a las agencias policiales estatales y locales llevar a cabo tareas especiales de control de inmigración, que de otro modo serían responsabilidad federal.

ICE debe proporcionar supervisión “para garantizar el cumplimiento de la ley federal de inmigración y las políticas de ICE”, y las actividades de aplicación de la ley de inmigración serán “supervisadas y dirigidas por ICE”, según los acuerdos 287(g) entre las agencias de Florida y ICE, que se presentaron en documentos judiciales en una demanda sobre la existencia de la instalación.

Seguridad Nacional negó tener autoridad sobre las operaciones diarias en la instalación, escribiendo en una respuesta firmada por el subsecretario de administración del DHS y el director interino de ICE al informe del inspector general de que ICE no tenía un contrato con el estado de Florida para administrar Alligator Alcatraz. Seguridad Nacional, que supervisa ICE, también escribió que el acuerdo 287(g) no otorga al gobierno federal autoridad sobre las operaciones físicas de ningún centro de detención.

El informe del IG señaló que el personal de ICE estaba en las instalaciones y que todos los detenidos recibieron un manual de ICE que decía que Alligator Alcatraz “es una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos”, a pesar de la falta de un contrato para realizar las operaciones diarias.

El DHS no respondió de inmediato a preguntas adicionales sobre el informe o el acuerdo.

La oficina de DeSantis no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el informe.

DeSantis y Trump recorrieron juntos las instalaciones y las describieron en ese momento como cruciales para ayudar en el esfuerzo de deportación masiva de la administración Trump. Pero el uso de tiendas de campaña y la vulnerabilidad de los detenidos a las inclemencias del tiempo provocaron inmediatamente reacciones violentas de los demócratas y defensores de los inmigrantes, y provocaron una serie de demandas que están en curso.

La instalación cerró en junio. DeSantis dijo que siempre fue temporal y que los detenidos eran deportados o enviados a otras instalaciones federales.

Amnistía Internacional recorrió las instalaciones en septiembre de 2025 y pudo entrevistar a cuatro detenidos, encontrando “condiciones inhumanas e insalubres”, incluidos inodoros desbordados “con materia fecal filtrándose en los lugares donde duerme la gente”, exposición a insectos y luces las 24 horas del día, según su informe sobre el recorrido.

Algunos de los detenidos entrevistados para el informe de Amnistía también describieron la jaula de metal, a la que llamaron “caja”.

“Se mete a las personas en la ‘caja’, se les esposan las manos y se les atan los pies a ataduras en el suelo”, dice el informe de Amnistía. “No pueden sentarse ni cambiar de posición, y se ven obligados a permanecer allí durante horas bajo el calor, sin apenas agua ni protección contra el sol, el calor y los insectos”.

Amnistía concluyó que “el uso de la ‘caja’ como forma de castigo constituye tortura”.

ICE le dijo al inspector general que los detenidos fueron esposados ​​cuando fueron “escoltados a los recintos, pero no mientras estaban en ellos”.

Los registros revisados ​​por el inspector general mostraron que 79 detenidos estuvieron retenidos en jaulas metálicas de 16 y 18 pies cuadrados durante los seis meses comprendidos entre el 17 de julio de 2025 y el 18 de enero.

El tiempo promedio fue de poco menos de una hora, y el tiempo máximo que alguien pasó en una de las jaulas fue de aproximadamente dos horas, según el informe del inspector general, que se basó en registros internos de la instalación.

Un cartel pegado en el exterior de la “celda de detención” decía que se utilizaba para “proporcionar un lugar seguro entre la población general para que los detenidos reflexionen sobre sus elecciones de comportamiento, controlen sus emociones, reduzcan el estrés y practiquen un comportamiento autodirigido”.

Según los registros de las instalaciones incluidos en el informe del inspector general, un detenido “puede tener un máximo de 2 horas para pasar en la celda de detención y puede salir en cualquier momento, a petición del detenido o por directiva del personal”.

Los empleados informaron que “el tiempo que pasan en los pequeños recintos metálicos es monitoreado de cerca y los detenidos no son encerrados, a pesar de que observamos mecanismos de bloqueo en ellos”, dice el informe del inspector general. La imagen de la jaula incluida en el informe muestra una cerradura de puerta orientada al exterior similar a la que se usa en un baño público donde se ingresa un código para abrirla.

No está claro si otras instalaciones de ICE mantienen a los detenidos en espacios tan reducidos.

Las instalaciones de Florida le costaron al estado más de mil millones de dólares en dinero de los contribuyentes, según registros estatales hechos públicos en una demanda. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ha proporcionado hasta ahora a Florida $608 millones para su operación, según el informe del inspector general.

Las hojas de cálculo internas del gobierno, reveladas en documentos judiciales y revisadas por NBC News, muestran que operar la instalación les costó a los contribuyentes más de $1 millón por día.

El costo típico de una cama de detención de ICE es menos de $200 por día, pero una cama en las instalaciones de Everglades cuesta más de $3,000 por día, según los documentos judiciales.