Las advertencias de extinción de la IA dominan los titulares después de la publicación viral de un ex empleado de Anthropic

NUEVO¡Ahora puedes escuchar los artículos de Fox News!

Ha habido una oleada de cobertura mediática sobre los peligros cobardes de la IA, algunos con advertencias de que “¡todos vamos a morir!”. – tal vez.

¿Y qué desató esta avalancha de historias aterradoras sobre redes de inteligencia artificial superinteligentes que aplastan a la humanidad?

Una publicación en las redes sociales de un tipo del que nadie ha oído hablar.

Jacob Coxon, investigador de Anthropic, renunció y publicó sus preocupaciones en X; los tweets provocaron una reacción tan atronadora en el panorama mediático que la televisión se apresuró a sacarlo al aire. Fue esta frase la que lo presentó como un Paul Revere de la era digital: “Las personas que construyen la IA creen seriamente que podría matarnos a todos hacia el final de la década”.

Y aquí está la ironía: los periodistas que cubren y comentan sobre el aumento de la inteligencia artificial tienen poca idea de cuán grave es esa amenaza. Si el sector de la alta tecnología no puede ponerse de acuerdo, ¿cómo se supone que lo sabrán aquellos que cubren todo, desde la política hasta la guerra?

EL CEO DE ANTHROPIC COMPARA LA LUCHA DE AI CON CHINA CON LA GUERRA FRÍA, BUSCA ‘NEGOCIACIONES DE DESARME’

Si Anthropic y OpenAI, que dominan el campo, están tan molestos porque las redes de IA se replican y se vuelven deshonestas, ¿por qué no frenan por su cuenta?

No estoy diciendo que la mayoría de los medios se hayan sumado a las filas de los pesimistas, pero el gran volumen de cobertura ha alimentado la sensación de una crisis inminente.

Coxon, que disfruta de sus 15 segundos de fama, también es un experto en fragmentos de sonido. En una aparición televisiva, advirtió que la IA podría utilizar “piratería”, “persuasión” o “armas biológicas”, y calificó eso como “cosas bastante aterradoras… Imagínese de repente que un millón de drones se activen en todo el mundo”.

Realmente aterrador.

Coxon le dijo a Bret Baier de Fox que ve “dos cosas: sistemas de inteligencia artificial muy inteligentes y pruebas contundentes de que no sabemos cómo controlarlos”.

Y le dijo a Ari Melber de MS NOW que podrían “apagarse las luces” para la humanidad.

Si bien los políticos de ambos partidos piden audiencias o una pausa en la investigación de la IA, la Casa Blanca no está alarmada.

Cuando se le preguntó si tenía preocupaciones sobre la IA, Trump dijo: “No tengo ninguna. Me preocupa que si no ganamos en IA, estaremos en una posición muy mala. Estamos liderando a China en este momento por un período bastante bueno”.

EL CEO DE ANTHROPIC ADVERTENCIA SOBRE LAS CAPACIDADES DE LA IA AVANZADA

Lo que también impulsó la cobertura es que el cofundador y director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, reconoció la magnitud del problema y publicó su propio ensayo de 3.800 palabras.

Cuando Anderson Cooper de CNN le preguntó si honestamente cree que la IA podría matar a todos los humanos, Amodei dijo: “Estoy mucho más de acuerdo con Jacob que en desacuerdo con él… No nos estaba criticando. Estaba criticando la dinámica de la industria en su conjunto… Creo que hay alguna posibilidad de que las cosas salgan mal, pero no es tan alta”.

Sin embargo, hay otros escenarios de pesadilla.

“También hay escenarios catastróficos que no llegan a la extinción, como los ciberataques masivos que derriban las redes eléctricas o los sistemas financieros y provocan una ruptura del orden social humano”, dice el Wall Street Journal.

Pero la prensa también tiene que lidiar con la cuestión del motivo. Algunos críticos dicen que Anthropic y OpenAI están buscando una regulación gubernamental para congelar la gran ventaja que ya tienen sobre otras empresas.

David Sacks, un inversionista en tecnología y presidente del Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología, les dice a los dos gigantes tecnológicos en X: “Dejen de fingir que necesitan el permiso de alguien más… Dejen de fingir que la motivación para reducir la velocidad es puramente altruista. Se enfrentan a una exposición masiva a la responsabilidad del producto si sus productos permiten un ciberataque verdaderamente dañino”.

Ninguna empresa estadounidense querrá frenar su investigación a menos que sus rivales hagan lo mismo. Y las probabilidades de lograr que países como China lo firmen, como si se tratara de un acuerdo de control de armamentos, son sumamente escasas.

EL CEO DE ANTHROPIC COMPARA LA CARRERA ARMARIA DE LA IA CON LA GUERRA FRÍA DE EE.UU. CON LA UNIÓN SOVIÉTICA

También es difícil sacar la política del debate. Barack Obama acaba de instar a los candidatos demócratas a hacer de la regulación de la IA una de sus “agendas centrales”.

Es más, las organizaciones de noticias tienen sus propios enredos con ese mundo. El Washington Post tiene una asociación de contenidos con OpenAI. Y el New York Times está demandando a OpenAI por uso no autorizado de millones de artículos.

Soy como todos los demás, tratando de examinar la retórica y la investigación para separar los hechos sólidos de las especulaciones. El reciente hackeo de una empresa llamada Hugging Face, en el que agentes de IA “autónomos” desplegados por OpenAI, se unieron por su cuenta, eludiendo los controles humanos, para ejecutar la infracción, muestra que esto es más que un problema teórico. (Nvidia acaba de comprar Hugging Face por 12.900 millones de dólares).

HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN FOX NEWS

También parece que se necesita algún tipo de regulación federal para este negocio en expansión, dado el gasto masivo y los enormes riesgos que hay en juego. Ninguna otra industria estadounidense tiene tanta libertad.

En cuanto a la supuesta amenaza a la humanidad, sacada de una película de ciencia ficción, no tengo problemas para dormir… todavía.