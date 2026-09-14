El DNR de Wisconsin solicita a Enbridge que detenga el trabajo en el desvío de la Línea 5 debido a una fuga

WISCONSIN – Después de una fuga en uno de sus oleoductos, se le pidió a Enbridge que detuviera el trabajo.

El Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin envió una carta a la compañía el jueves para solicitarle que detenga el trabajo en su proyecto de redireccionamiento del oleoducto hasta que se solucione la fuga.

“La agencia está profundamente preocupada por este derrame e inmensamente frustrada por otros eventos recientes de incumplimiento y tiene varias preguntas pendientes sobre Enbridge y agradecería respuestas por escrito lo más rápido posible”, decía en parte la carta.

El gobernador Tony Evers también emitió un comunicado el jueves, diciendo:

“La gente de Wisconsin espera que Enbridge sea transparente y responsable, y nosotros también. Estamos sumamente preocupados por los recientes acontecimientos que involucran a Enbridge y es importante que recibamos respuestas rápidamente a nuestras preguntas para que podamos garantizar que esta situación se tome en serio”.

La fuga se produjo el martes en la ciudad de Saxon, cuando un camión estacionado y desocupado entró en un sitio de excavación abierto para el proyecto de la Línea 5 y chocó contra el oleoducto.

Como medida de precaución, las viviendas de la zona fueron evacuadas inmediatamente. No hubo heridos por el incidente.

El miércoles, el sheriff del condado de Iron dijo que la Línea 5 todavía estaba cerrada mientras Enbridge trabajaba para estabilizar el área afectada. Dijo que los equipos de materiales peligrosos de Wisconsin todavía estaban en el lugar para monitorear la calidad del aire.

Enbridge dijo que alrededor de 150 personas están trabajando para responder a la fuga. Continúa compartiendo actualizaciones sobre la filtración, aquí.

El proyecto de la Línea 5 se remonta a 2019, cuando la tribu demandó a Enbridge, lo que obligó a la empresa a retirar el oleoducto de su reserva. Al menos 12 millas del oleoducto atraviesan la reserva Bad River. Para cumplir con la remoción, la compañía propuso un desvío de 41 millas alrededor de la frontera sur de la reserva, pero el proyecto generó oposición y enfrentó muchos bloqueos de carreteras.