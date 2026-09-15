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La Corte Suprema niega las restricciones al voto por correo de Trump

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Gabriel Sánchez
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La Corte Suprema niega las restricciones al voto por correo de Trump

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Historia principal

La Corte Suprema rechazó el intento del presidente Donald Trump de restringir el voto por correo antes de las elecciones de mitad de período. Mónica Alba de NBC News explica la decisión.14 de septiembre de 2026

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