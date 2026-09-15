Investigadores encuentran inmigrantes retenidos en pequeñas jaulas al aire libre en ‘Alligator Alcatraz’ en Florida

En su respuesta incluida en el informe de la investigación, los funcionarios del DHS dijeron que Florida -no el gobierno federal- tenía autoridad sobre las operaciones diarias en la instalación.

La instalación fue establecida por el estado de Florida mediante una orden ejecutiva firmada por DeSantis, pero el gobierno federal pagó los costos operativos.

En enero, la OIG llevó a cabo una inspección sorpresa en el centro de detención, que se había convertido en uno de los centros de detención de inmigrantes más notorios de Estados Unidos. La OIG es un organismo de control interno independiente del DHS. El actual inspector general fue designado por el presidente Donald Trump durante su primer mandato.

En 2025, el centro de detención se construyó en el transcurso de ocho días en los Everglades, un humedal protegido conocido por sus caimanes. Trump una vez bromeó diciendo que los inmigrantes detenidos allí tendrían que aprender “cómo huir” de los reptiles en las instalaciones, que los grupos de derechos civiles han denunciado como inhumanos.

En junio de 2026, DeSantis dijo que la instalación cerraría porque solo debía ser temporal.

Según el informe de la OIG, entre julio de 2025 y enero de 2026, la instalación mantuvo a 79 inmigrantes en pequeños recintos metálicos, describiéndolos como “áreas tranquilas” para que la gente “desescalara y tuviera tiempo a solas”. Fueron retenidos allí por períodos que iban desde minutos hasta casi dos horas, al menos una vez como medida disciplinaria, dijo la OIG.

“El uso de espacios tan restrictivos es muy poco convencional y no se alinea con los estándares de trato humano”, afirma el informe.