Estados Unidos elimina las normas sobre gases de efecto invernadero para centrales eléctricas

La administración del presidente estadounidense Donald Trump eliminó los límites a las emisiones de carbono de las centrales eléctricas alimentadas con carbón y gas, en su última medida para desmantelar las regulaciones destinadas a frenar el cambio climático.

“Hoy estamos reduciendo la burocracia para implementar la mayor acción desreguladora del sector energético jamás realizada”, dijo el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, en una conferencia de prensa. Zeldin hizo el anuncio durante una reunión de ministros de energía del G20 en Houston.

“No vamos a doblegar la ley ante el alarmismo climático y el radicalismo climático en absoluto en la EPA de Trump”, dijo, al tiempo que acusó a los periodistas de intentar “asustar” al público.

Lee Zeldin de la EPA dijo que las reglas de la era Biden no eran realistas Imagen: Ronaldo Schemidt/AFP

¿Qué ha cambiado?

La EPA ha derogado las normas de la era Biden, introducidas en 2024 en virtud de la Ley de Aire Limpio, para controlar la emisión de gases que calientan el planeta desde las centrales eléctricas nuevas y existentes. Las reglas exigían que las plantas de energía redujeran las emisiones de dióxido de carbono hasta en un 90% o cerraran para 2039.

La última medida no sólo revierte las iniciativas introducidas bajo los ex presidentes demócratas, sino que también propone detener futuras regulaciones sobre gases de efecto invernadero que afecten al sector energético.

“Durante más de 15 años, las administraciones Obama y Biden implementaron una guerra contra el carbón para destruir energía confiable y asequible”, dijo Zeldin en un comunicado de la EPA. La administración Trump cambiaría eso, dijo. “Los estadounidenses verán una disminución en los precios de la electricidad”.

Las emisiones resultantes de la generación de energía representan aproximadamente una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del país.

La EPA dijo que se esperaba que la producción de carbón para el sector eléctrico aumentara más de diez veces después de la derogación.

Es probable que la EPA enfrente un rechazo

Meredith Hankins, experta jurídica del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, dijo que las acciones de la agencia tenían justificaciones legales contradictorias.

“Tendremos que examinar el texto final de la norma”, dijo Hankins. “Pero creo que a primera vista se pueden ver las contradicciones. Así que ciertamente estoy deseando verlas en el tribunal”.

“Están apuntalando las ganancias de la industria de los combustibles fósiles y marginando por completo la salud y el bienestar de las personas”, dijo Rachel Cleetus, de la organización sin fines de lucro Union of Concerned Scientists.

“La EPA ha abandonado por completo su misión y lo está haciendo de una manera cruel. Se están atribuyendo alegremente el mérito por ello”, afirmó.

Editado por: Natalie Müller

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