Aviones de la OTAN derriban un dron sobre Lituania

Un dron que entró en el espacio aéreo lituano en las primeras horas de la mañana del martes fue derribado por aviones de combate de la OTAN entre las ciudades de Vilnius y Kaunas, confirmaron las autoridades lituanas.

El Centro Nacional de Gestión de Crisis de Lituania (NKVC) dijo que el dron probablemente procedía de la vecina Bielorrusia, un aliado de Rusia en su guerra en curso contra Ucrania, y volaba hacia el oeste cuando fue derribado por un avión italiano.

El presidente lituano, Gitanas Nauseda, agradeció a la alianza militar por su “rápida respuesta”.

“Con Rusia intensificando su agresión contra Ucrania, esa preparación es vital para nuestra región”, escribió en las redes sociales. “Junto con nuestros aliados de la OTAN, Lituania defenderá su espacio aéreo”.

El ministro lituano de Asuntos Exteriores, Kestutis Budrys, dijo que la respuesta de la OTAN envió “un mensaje claro de que la OTAN está alerta, comprometida y preparada”.

El presidente lituano, Gitanas Nauseda, agradeció a la alianza militar de la OTAN su “rápida respuesta” Imagen: Jouni Porsanger/Lehtkuva/REUTERS

¿Qué sabemos sobre el último incidente con drones?

Vilmantas Vitkauskas, jefe del NKVC, dijo a la emisora ​​pública lituana LRT que el dron probablemente entró desde Bielorrusia y voló a lo largo de las afueras de áreas pobladas durante unos 30 minutos antes de ser interceptado.

Las fuerzas armadas lituanas publicaron un vídeo del lugar del accidente cerca de la aldea de Pratkunai, cerca de la segunda ciudad más grande de Lituania, Kaunas, y a unos 80 kilómetros (50 millas) al oeste de la capital, Vilnius.

Las imágenes mostraban escombros esparcidos sobre la hierba. Algunas de las piezas parecían estar hechas de madera y otras parecían carbonizadas.

El comandante de la fuerza aérea lituana, Antanas Matutis, dijo que “probablemente” el dron llevaba explosivos.

Lituania: ¿El dron era de Rusia o de Ucrania?

Las autoridades no han indicado si el dron era ruso o ucraniano.

Si bien Rusia ha estado lanzando ataques con aviones no tripulados y misiles casi a diario contra Ucrania desde el inicio de su invasión a gran escala hace más de cuatro años, Ucrania también ha estado respondiendo con sus propios ataques con aviones no tripulados.

Los drones ucranianos, que a menudo pasan cerca del espacio aéreo de Lituania, Letonia y Estonia en ruta hacia objetivos en el noroeste de Rusia, en ocasiones han sido bloqueados por las defensas rusas y desviados de su rumbo hacia el espacio aéreo de la OTAN.

Aviones de combate de la misión de Defensa Aérea del Báltico de la OTAN han patrullado los cielos de Letonia, Lituania y Estonia desde que los países bálticos se unieron a la alianza en 2004. Los aviones de la misión derribaron drones ucranianos perdidos sobre Estonia en mayo y sobre Letonia en junio y agosto.

El ejército lituano dijo que el incidente del martes marcó la primera vez que un dron fue derribado en su espacio aéreo.

El dron cayó a unos 80 kilómetros (50 millas) al oeste de la capital lituana, Vilnius. Imagen: Ejército de Lituania/Folleto/REUTERS

¿Cómo ha respondido la OTAN?

El incidente del martes se produjo menos de 24 horas después de que el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, dijera que los ataques “cerca del territorio de la alianza” llevarían a la organización transatlántica a aumentar su apoyo a Ucrania.

“Rusia se está volviendo cada vez más imprudente a medida que continúa su terrible guerra contra Ucrania”, dijo, añadiendo que los ataques con aviones no tripulados y las incursiones cerca del territorio de la OTAN mostraban la “desesperación” y el “deseo” del presidente ruso Vladimir Putin de sembrar miedo y terror.

El martes, Polonia, un aliado de la OTAN y vecino de Lituania, también anunció que habían comenzado “operaciones de aviación” en su espacio aéreo “debido a la actividad de los vehículos aéreos no tripulados propulsados ​​por reactores de la Federación Rusa que realizan ataques en territorio ucraniano”.

Estas acciones son de “carácter preventivo” y tienen como objetivo “asegurar el espacio aéreo y su protección, especialmente en zonas adyacentes a regiones amenazadas”, dijeron las autoridades de Varsovia.

Las fuerzas armadas alemanas, la Bundeswehr, también están formando una brigada blindada alemana en Lituania. Se espera que la fuerza lista para el combate y desplegable de forma independiente, compuesta por 4.800 soldados, esté operativa en 2027.

Cómo están respondiendo los estados bálticos a la guerra híbrida de Rusia Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Editado por: Natalie Müller

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