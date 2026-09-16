3 muertos después de que un helicóptero se estrellara mientras cubría la fatal colisión de un autobús en Los Ángeles

Un helicóptero de noticias se estrelló en la comunidad Chatsworth de Los Ángeles mientras cubría una colisión de autobús el martes por la noche, matando a tres personas, dijeron las autoridades.

El avión se estrelló en un estacionamiento en o cerca de una instalación de almacenamiento en la comunidad, que se encuentra en el Valle de San Fernando de Los Ángeles, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles y un video de noticias en tierra de NBC Los Ángeles.

La emisora ​​informó al aire que el helicóptero implicado era el suyo. Anteriormente dijo que había perdido contacto con las personas a bordo.

“Sabíamos que era un helicóptero de noticias, sabíamos que habíamos perdido contacto con nuestra gente y acabamos de recibir la confirmación de que, de hecho, el helicóptero de noticias 4 se estrelló justo antes de las 7 en punto de esta noche en Chatsworth”, dijo la presentadora Colleen Williams.

“Vamos a tomarnos un par de minutos para pensar en eso, procesarlo y reagruparnos”, agregó Williams, con voz a veces emotiva.

Tres personas murieron en el lugar y otra fue trasladada a un hospital en estado desconocido, informaron los bomberos en un comunicado. Al menos uno de los fallecidos parecía ser un peatón en el suelo cuando ocurrió el accidente. Dijo el capitán de bomberos Branden Silverman en el lugar.

El accidente de helicóptero se produjo después de que dos personas murieran y otras resultaran heridas en un choque entre un autobús del Metro de Los Ángeles y un vehículo de pasajeros en Nordhoff Street, según el departamento de bomberos.