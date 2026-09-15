Crecen las críticas a las redadas LGBTQ+ en Turquía

Durante el fin de semana se llevaron a cabo en Turquía redadas contra activistas y organizaciones LGBTQ+. Las autoridades turcas arrestaron a varias personas y bloquearon muchas cuentas de redes sociales. Las acciones del gobierno turco han provocado duras críticas en todo el país y también en Bruselas.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, había anunciado la operación como parte del plan “Década de la Familia y la Población”, una estrategia nacional proclamada en mayo de 2025 que pretendía contrarrestar la drástica caída de la tasa de natalidad del país y fortalecer la visión tradicional y conservadora de la familia en Turquía.

El martes, Estambul volvió a ser testigo de manifestaciones. Las asociaciones turcas LGBTQ+ subrayaron en una declaración conjunta que no era un delito crear una asociación y defender los derechos.

“La libertad de reunión, la libertad de opinión, la protección de la privacidad y la presunción de inocencia se aplican también a las personas LGBTQ+”, afirma la declaración.

La comunidad LGBTQ+ también recibió apoyo del movimiento de mujeres. 120 organizaciones de derechos de las mujeres firmaron una declaración conjunta en la que criticaron el autoritarismo en Turquía.

“Como mujeres, nos oponemos a las operaciones llevadas a cabo en nombre de ‘mantener a la familia segura’. Sabemos que la represión de nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras identidades y nuestro derecho a organizarnos es parte de la misma política autoritaria. [LGBTQ+] ¡No es un crimen! Organizándose como [LGBTQ+] personas no es un delito!”, afirmaron las organizaciones.

‘El objetivo es la criminalización’

El gobierno está tratando de criminalizar a la comunidad LGBTQ+, dice Yildiz Taghizade de Mujeres por los Derechos Humanos de las Mujeres (WWHR), una organización que firmó conjuntamente la declaración. Esta criminalización no empezó sólo con las operaciones de los últimos días, sino que ya se prolonga desde hace algunos años, según Taghizade.

“El objetivo no es sólo apuntar a las personas LGBTQ+, sino prácticamente prohibir a la comunidad LGBTQ+ participar en política, organizarse, reclamar derechos y mostrar presencia en la esfera pública”, dijo Taghizade.

No fue casualidad que el operativo llegara con el lema “Mi familia está a salvo”.

“El gobierno está tratando de justificar sus acciones invocando la protección de las familias y los niños, pero esta narrativa no funciona. Porque cuando miramos a Turquía hoy y lo que en realidad es un factor de incertidumbre para las familias, nos encontramos con problemas muy concretos como la pobreza, la crisis de la vivienda, el desempleo, el trabajo de cuidados [caring for and tending to relatives, the ed.]transmitida a las mujeres y la violencia masculina contra las mujeres”, dijo Taghizade.

Críticas de la comunidad médica, asociaciones comerciales y políticos.

Otras organizaciones también criticaron las acciones del gobierno. La Asociación Médica Turca (TTB) los calificó de violación de los derechos humanos y exigió el fin de la política de discriminación. Dijo que era inaceptable tratar la identidad de género y la orientación sexual como un delito, sacar a las personas de sus hogares por la noche y bloquear los canales digitales, todo en nombre de la protección y la seguridad de la familia.

El presidente del Partido de los Trabajadores de Turquía (TIP), Erkan Bas, pidió la liberación inmediata de los arrestados, argumentando que la mera existencia de personas LGBTQ+ no era un delito.

Pero todos aquellos que no compartían las opiniones del gobierno fueron “‘llamados al orden’ por el poder judicial, la porra y la censura. Si pudieran, nada les gustaría más que consagrar el delito penal de ‘ser un oponente del gobierno’ por ley y sentarse”, dijo Bas.

Según activistas de derechos humanos, la criminalización de la comunidad LGBTQ+ en Turquía no es nada nuevo Imagen: Murat Kocabas/Middle East Images/Picture Alliance

En nombre de la “seguridad nacional”

Las redadas tuvieron lugar el domingo en Estambul, Ankara e Izmir. Durante el fin de semana, se bloquearon numerosos sitios web y cuentas de redes sociales pertenecientes a grupos LGBTQ+, diversas organizaciones y activistas. El día de los allanamientos, otras 32 cuentas fueron suspendidas. Al día siguiente, el número de cuentas bloqueadas alcanzó un total de más de 100.

Entre los afectados se encuentran Amnistía Internacional Turquía, el periódico de izquierda Evrensel, la iniciativa Académicos por la Paz, la asociación Abogados por la Justicia, la organización de derechos de las mujeres Mor Dayanisma, el grupo de derechos LGBTQ+ Kaos GL y la Asociación de Estudios de Derecho y Medios (MLSA).

La base legal fue un fallo de un tribunal de Estambul anunciado el 13 de septiembre. La Fiscalía de Bakirkoy justificó las suspensiones citando investigaciones sobre cuentas que habían difundido “contenido obsceno y propaganda LGBTQ+”.

Según varios medios de comunicación, las cuentas también fueron bloqueadas por motivos de “seguridad nacional”.

Los críticos llamaron a la medida censura digital.

La homosexualidad no es un delito penal

Las relaciones homosexuales no son un delito penal en Turquía. Sin embargo, el gobierno turco se había referido repetidamente a la comunidad LGBTQ+ como un movimiento de “pervertidos”.

El ministro de Justicia, Akin Gurlek, había acusado anteriormente a las organizaciones LGBTQ+ de “promover la inmoralidad”. Declaró en una publicación en las redes sociales que “no se tolerará ninguna organización criminal, red de abuso o actividad ilegal dirigida a niños, jóvenes o familias”.

UE: estigmatización incompatible con nuestros valores

La UE también expresó preocupación.

El portavoz de la Comisión, Christian Wigand, señaló que Turquía, como candidato a la adhesión a la UE, “debería promover y garantizar el respeto de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, independientemente de su identidad de género u orientación sexual”. Añadió que “la estigmatización y la discriminación son contrarias a los valores del sindicato”.

Emma Sinclair-Webb, directora de Human Rights Watch en Turquía, interpretó los arrestos como una prueba de la intención del gobierno de criminalizar a las personas LGBTQ+ sin promulgar nuevas leyes.

Este artículo fue traducido del alemán.