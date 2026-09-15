Newsom fue criticado en línea por una entrevista ‘escenificada’ sobre pesca con mosca con un presentador de CNN donde dejó caer una pista importante para 2028

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Los usuarios de las redes sociales están criticando al gobernador de California, Gavin Newsom, por su último truco político: una salida de pesca con mosca grabada con un presentador de CNN que el demócrata utilizó para dar noticias sobre sus ambiciones presidenciales, de las que a menudo se rumorea.

En la entrevista, grabada en Montana hace más de un mes, se ve a Jake Tapper de CNN con Newsom parado en aguas poco profundas, lanzando repetidamente carretes de moscas mientras habla de política. Newsom le dijo a Tapper que no se postularía para presidente si la ex candidata presidencial fallida de 2024, la ex vicepresidenta Kamala Harris, arrojara su sombrero al ring.

“Por supuesto que no. ¿Por qué debería hacerlo?” dijo Newsom cuando se le preguntó si se presentaría contra Harris en una primaria presidencial. “No le haría eso a ella. No me lo haría a mí. ¿Por qué lo haría? No te haría eso a ti”.

“No haría perder el tiempo a nadie. ¿Quién necesita eso?”

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Tapper respondió, diciendo que Newsom podría hacerlo si realmente quisiera.

Pero el gobernador de Golden State respondió diciendo que eso sería un “regalo de Dios para todos los demás”, probablemente haciendo referencia a aquellos que no quieren ver ganar a un demócrata en noviembre, y afirmó que una primaria contra el ex candidato sería una “destrucción mutua asegurada”.

“Conozco su base de seguidores. Conozco a sus amigos”, dijo Newsom sobre la exsenadora estadounidense de California.

“El diagrama zen (sic) es simplemente un cruce puro. No es… no le haría eso a… no le haría eso a la gente”, dijo, mezclando la práctica de la meditación budista con un diagrama de Venn, la herramienta visual donde se utilizan círculos superpuestos para mostrar en qué se parecen y se diferencian los grupos.

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En las redes sociales, las reacciones al video avergonzaron ampliamente a la pareja por un truco que se consideró artificial.

“por qué [sic] ¿Newsom pesca con mosca en un ambiente informal de negocios?”, preguntó un usuario de X llamado Sam Alberti.

“Qué suerte tenemos de que un equipo de cámara estuviera parado en un río de Montana mientras dos tipos que no pueden emitir pretendían pescar con mosca”, dijo un popular usuario de X con más de 55.000 seguidores. “Totalmente orgánico. Sin ninguna puesta en escena. CNN está haciendo la obra del Señor tratando de hacer que Newsom parezca un tipo normal. Hercúleo tarea. “

El reportero de Free Beacon, Chuck Ross, escribió: “La mejor parte de esto es cuando Newsom dice ‘diagrama Zen’ cuando hablaba de un diagrama de Venn”.

“Jake Tapper y Gavin Newsom pretenden ser tipos normales pescando es absolutamente divertidísimo”, dijo otro usuario con 1,7 millones de seguidores.

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“Este es el vídeo de pesca más parecido a Gavin Newsom jamás creado: ¡la lavandería francesa de la pesca!” dijo el político Kenneth Baer, ​​refiriéndose al exclusivo restaurante de California donde Newsom cenó con un grupo de amigos durante el cierre de COVID-19 a pesar de su implementación de restricciones estatales a las reuniones sociales durante la pandemia.

“‘Hagamos esta entrevista rodeados de todo un equipo de filmación y sonido en el río. Sí, sí, eso nos hará parecer tipos de la naturaleza'”, dijo sarcásticamente el economista Nick Messenger.

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Fox News Digital se comunicó con la oficina de Newsom, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.