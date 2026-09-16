La ceniza volcánica del Etna paraliza vuelos en el aeropuerto de Catania en Sicilia

Todos los vuelos han sido suspendidos desde uno de los aeropuertos más transitados de Italia debido a la ceniza volcánica liberada desde el cercano monte Etna.

Es la segunda vez en los últimos meses que el aeropuerto internacional de Catania, en la isla de Sicilia, suspende vuelos debido a las emisiones del Etna, el volcán activo más alto de Europa y que entra en erupción con frecuencia.

Los funcionarios del aeropuerto dijeron que las llegadas y salidas, que se detuvieron por primera vez el lunes, se suspenderían hasta las 22:00 (20:00 GMT) del martes.

La actividad en curso en el Etna llevó al Observatorio INGV Etneo a emitir una alerta aérea roja el lunes.

En un comunicado en su sitio web el martes, Catania, el quinto aeropuerto más transitado de Italia por tráfico de pasajeros, dijo que seguirían más actualizaciones.

También recomendó a los pasajeros que volarán desde Catania que consulten con su aerolínea las actualizaciones antes de viajar al aeropuerto.

Catania, que suele atender a unos 12 millones de pasajeros cada año, estuvo cerrada durante casi una semana durante la temporada alta de verano el mes pasado debido a la actividad volcánica.

Ha habido llamados para cerrar el aeropuerto y ampliar otras instalaciones en Sicilia debido a su proximidad al Etna.

El volcán, que se eleva a 3.324 metros (10.906 pies), está a unos 40 kilómetros (25 millas) del aeropuerto.

A pesar de la interrupción del tráfico aéreo, la erupción de agosto atrajo a grandes multitudes de espectadores a los flujos de lava del Etna. Alrededor de 1,5 millones de personas visitan el Etna cada año.