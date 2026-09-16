Clemson Army ROTC obtiene los máximos honores nacionales en el entrenamiento de verano para cadetes

Clemson Army ROTC se distinguió entre cientos de programas y miles de futuros líderes del Ejército, obteniendo la clasificación más alta del país entre los grandes programas ROTC y ubicándose en segundo lugar entre 227 programas ROTC en todo el país en el Entrenamiento de Verano para Cadetes.

Organizado por el Comando de Cadetes del Ejército de EE. UU. en Fort Knox, Kentucky, el Entrenamiento de Verano para Cadetes reúne a aproximadamente 5,700 cadetes senior en ascenso en todo el país durante más de 30 días de entrenamiento exigente física y mentalmente.

El entrenamiento de verano para cadetes es la última experiencia de entrenamiento importante para los cadetes del ROTC del ejército antes de su puesta en servicio. Su desempeño contribuye a las clasificaciones basadas en méritos que influyen en sus asignaciones de ramas, incluidas infantería, blindados, ingeniería, inteligencia militar, logística y otras ramas en los tres componentes del Ejército.

Probado en entrenamiento

Durante el entrenamiento de verano, los cadetes son evaluados en eventos individuales y colectivos que incluyen la prueba de aptitud del ejército, puntería, navegación terrestre, curso de asalto con granadas y maniobras de unidades pequeñas durante los ejercicios de entrenamiento de campo.

Los eventos de entrenamiento individuales se centran en la capacidad, la resistencia, las calificaciones y las habilidades técnicas del cadete. Los eventos de capacitación colectiva maximizan las experiencias y lecciones al mismo tiempo que crean oportunidades para que los cadetes tengan éxito como equipo.

Estos desafíos culminan con la marcha táctica por carretera de 12 millas, durante la cual los cadetes marchan a través de terrenos variados mientras transportan 45 libras de equipo en menos de cuatro horas.

El desempeño del ROTC del Ejército de Clemson en estos eventos de entrenamiento dio lugar a múltiples premios colectivos e individuales.

El cadete Tyler C. Ruiz, de la Universidad de Clemson, recibe el premio de la Asociación de Oficiales Militares de América en la ceremonia de graduación del Campamento Avanzado del 2.º Regimiento en Fort Knox, KY | Foto de Demar Robinson, Ball State University, Oficina de Asuntos Públicos de CST

El cadete Henry Keating, de la Universidad de Clemson, recibe el premio Truman Ciudadano-Soldado en el campamento avanzado del 7.º Regimiento durante el entrenamiento de verano de cadetes de 2026 en Fort Knox, KY.

La cadete Elizabeth Lawrence, recibe el Premio al Alto Rendimiento AFT de la Alianza de Desarrollo Regional de Knox en la ceremonia de graduación del Campamento Avanzado del 7º Regimiento, en Fort Knox, KY. El premio se entrega a los mejores cadetes masculinos y femeninos que logran la puntuación más alta en la prueba de aptitud física del ejército.

El cadete Noah Callahan recibe el Premio al Alto Rendimiento AFT de la Alianza de Desarrollo Regional de Knox en la ceremonia de graduación del Campamento Avanzado del 8º Regimiento en Fort Knox, KY. El premio se entrega a los mejores cadetes masculinos y femeninos que logran la puntuación más alta en la prueba de aptitud física del ejército. | Foto de Alyse Haddad, Columbia College Chicago, Oficina de Asuntos Públicos del CST Premios de entrenamiento de verano para cadetes del ROTC del ejército de Clemson Primero entre los grandes programas ROTC del Ejército a nivel nacional

Segundo lugar general entre todos los programas ROTC del Ejército a nivel nacional

Promedio colectivo de pruebas de aptitud física del ejército más alto del país

Dos cadetes se ubicaron entre los 10 mejores a nivel nacional: el cadete Tyler Ruiz, N° 4, y el cadete Braden Wiley, N° 6, entre 5,778 cadetes Premios individuales de formación de verano para cadetes Cadete Noah Callahan: puntuación perfecta de 500 en la prueba de aptitud física del ejército

Cadete Jack Baylouny: puntuación perfecta de 500 en la prueba de aptitud física del ejército

Cadete Zach Hastings: puntuación perfecta de 500 en la prueba de aptitud física del ejército

Cadete Henry Keating: Insignia de reconocimiento y comando

Cadete Elizabeth Lawrence: puntuación perfecta de 500 en la prueba de aptitud física del ejército

Cadete Tyler Ruiz: Insignia de reconocimiento y comando

Cadete Braden Wiley: Insignia de reconocimiento y comando

Importancia de los premios individuales

La Insignia de Comando de Reconocimiento, o RECONDO, es un premio de habilidades otorgado a los cadetes que obtienen una puntuación casi perfecta en cada métrica calificada durante los eventos de Entrenamiento de Verano para Cadetes. Menos del 2% de los cadetes a nivel nacional obtienen el honor RECONDO. Clemson Army ROTC se enorgullece de celebrar a los tres cadetes que lograron esta distinción.

Una puntuación perfecta de 500 en la prueba de aptitud física del ejército es excepcionalmente rara y está reservada para cadetes de élite que se desempeñan al más alto nivel físico. Esta prueba de cinco eventos desafía la fuerza, la potencia, la estabilidad, la agilidad y la resistencia. Clemson Army ROTC tuvo cuatro cadetes, tres hombres y una mujer, que lograron este honor.

Listo para llevar a nuevas alturas

Más allá de las clasificaciones y premios, los cadetes de Clemson abrazaron el espíritu de la familia Clemson. Durante su estadía en Fort Knox, llevaron la bandera del ROTC del Ejército de Clemson al terreno más alto que pudieron encontrar, un símbolo apropiado de las alturas que alcanzaron a través del trabajo en equipo, la perseverancia y el liderazgo.

“Nuestro desempeño del ROTC del Ejército de Clemson en el entrenamiento de verano para cadetes refleja la dedicación, la disciplina y el liderazgo de nuestros cadetes, así como el compromiso de nuestros instructores de liderazgo militar”, dijo el teniente coronel Vance, presidente del departamento de liderazgo militar.

La Universidad de Clemson y la Facultad de Negocios Wilbur O. y Ann Powers están orgullosas de los cadetes del ROTC del Ejército de la Clase 2027 y de los instructores que ayudaron a prepararlos para este logro. Su éxito es un testimonio de la fortaleza del ROTC del Ejército de Clemson y del compromiso duradero de la Universidad de desarrollar líderes distinguidos para el servicio a la nación.