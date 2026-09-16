ICC: Rodrigo Duterte de Filipinas hace su primera aparición en persona en La Haya

El expresidente filipino Rodrigo Duterte compareció personalmente ante la Corte Penal Internacional de La Haya, donde será juzgado por presuntos crímenes contra la humanidad.

Se enfrenta a cargos por su sangrienta guerra contra las drogas, en la que supuestamente se ejecutó sumariamente a decenas de miles de pequeños traficantes de drogas.

El hombre de 81 años vestía un traje oscuro y una camisa blanca el miércoles, siendo la primera vez que se le ve en persona desde su arresto en Manila hace 18 meses. No habló, pero saludó a los miembros de su familia en la tribuna pública cuando terminó el proceso.

Hasta ahora había comparecido ante el tribunal por videoconferencia y luego se había saltado varias audiencias.

La CPI convocó una audiencia sobre el estatus el miércoles después de que los abogados de Duterte argumentaran que el deterioro de la salud del exlíder lo había hecho no apto para ser juzgado.

La primera fecha del juicio está prevista para el 30 de noviembre.

La guerra contra las drogas fue la pieza central de la presidencia de Duterte, que se extendió de 2016 a 2022. Argumentó que la paz y el orden eran necesarios para hacer crecer la economía.

La CPI está investigando los asesinatos ocurridos desde el 1 de noviembre de 2011, cuando Duterte era alcalde de Davao, una extensa metrópolis del sur, hasta el 16 de marzo de 2019, cuando retiró la membresía de Filipinas en la CPI.

El abogado de Duterte, Peter Haynes, dijo recientemente al tribunal que su cliente sufría un “importante deterioro de la memoria”, lo que le impedía colaborar con su equipo legal. Los fiscales argumentaron lo contrario.

Los jueces están deliberando si Duterte está mentalmente apto para ser juzgado y han ordenado una evaluación médica por parte de tres especialistas.

Esta evaluación no se ha hecho pública, pero según la AFP, los abogados defensores dicen que demuestra que Duterte cree que vive en 2007 o 2008, que tiene 84 u 85 años y que no recuerda el nombre de Donald Trump.

Los familiares de los asesinados en la brutal campaña antidrogas de Duterte observaron el proceso a través de una transmisión en vivo en Manila.

Llore Pasco, que perdió a dos hijos, dijo a Reuters: “Estamos felices de que finalmente haya aparecido y de que se vea bien. De hecho, parece que ha engordado”.

Randy Delos Santos, que perdió a su sobrino adolescente en 2017, dijo a la AFP que estaba feliz de ver a Duterte en el tribunal y añadió: “Esperamos que su buena forma física ayude a acelerar las audiencias”.