Tres periodistas demandan al Pentágono tras ser despedidos de un medio de noticias militar

Tres periodistas que fueron despedidos por el Pentágono de un medio de comunicación financiado por el gobierno de Estados Unidos demandaron el jueves al Departamento de Defensa ante un tribunal federal, argumentando que sus despidos fueron ilegales y violaron sus derechos a la libertad de expresión de la primera enmienda.

Los tres periodistas eran todos empleados de Stars and Stripes, que en su expediente judicial llama “la fuente de noticias independiente del ejército estadounidense desde la Guerra Civil con una larga historia de independencia editorial, libre de gestión de noticias o censura por parte del comando militar”.

Max Lederer, ex editor del medio de comunicación, Erik Slavin, el editor en jefe, y Lara Korte, corresponsal en Medio Oriente, alegan que el departamento de defensa y Pete Hegseth, el secretario de defensa, “están intentando despedir a los demandantes por hablar como ciudadanos privados en apoyo de la libertad de prensa para cubrir operaciones militares, su necesidad de llegar a todos los militares, y en represalia por su publicación de un informe de noticias sobre el deterioro de las condiciones a bordo del USS Abraham Lincoln durante su prolongado período de servicio en el Medio Oriente”.

Slavin y Korte dijeron que fueron despedidos por supuesta “insubordinación” durante una entrevista con CBS News en la que objetaron una posible censura por parte del ejército estadounidense. Según la denuncia, nadie en el Pentágono tomó “medidas inmediatas” después de que la entrevista fuera transmitida el 5 de julio.

“Después de todo, las declaraciones anodinas que respaldaban la independencia editorial de Stripes eran totalmente consistentes con la insistencia del propio Departamento de Defensa en la independencia de Stripes”, se lee en la denuncia.

Los periodistas alegan que “la chispa que encendió [the Pentagon] actuar” fue un informe de noticias del 11 de agosto sobre las condiciones en el problemático USS Abraham Lincoln, que había estado apoyando operaciones militares estadounidenses en el Medio Oriente durante casi nueve meses.

“El artículo publicó una noticia importante sobre el deterioro de las condiciones a bordo del USS Abraham Lincoln”, dice la denuncia. “Informó que los 5.000 marineros del portaaviones han soportado escasez de alimentos y agua, servicio de correo interrumpido, largas jornadas laborales y poco tiempo libre durante meses, y que el largo despliegue y las dificultades físicas estaban impactando la salud física y mental de los marineros”.

El día después de que Stars and Stripes publicara ese artículo, sostiene la demanda, se ordenó a Lederer que despidiera a Slavin y Korte, cinco semanas y media después de la entrevista de CBS News. Lederer finalmente se negó a cumplir la orden.

“Lederer no entregó las notificaciones”, explica la demanda. â€œEn lugar de eso, decidiÃ³ en ese momento retirarse e informÃ³ al personal de los Stripes por correo electrÃ³nico. El señor Lederer tomó esta medida porque no quería ser parte del plan de los demandados para castigar ilegalmente al señor Slavin y a la señora Korte por ejercer sus derechos de la Primera Enmienda”.

Lederer fue despedido poco después de anunciar su inminente jubilación, efectiva a finales de septiembre. Dijo que el Pentágono había instalado un nuevo editor adjunto, un miembro del servicio activo, bajo su mando en el periódico sin su conocimiento previo.

“La independencia editorial histórica de Stripes es fundamental para su misión principal de reunir y proporcionar periodismo imparcial y creíble a la comunidad militar estadounidense, en particular a los miembros del servicio y sus familias estacionados en el extranjero”, dice también la demanda.

El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda del jueves.