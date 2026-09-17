Trump amenaza a la UE con más sanciones por Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió el miércoles con amenazas y burlas a los planes de la Unión Europea de añadir a Canadá como miembro asociado.

Durante su discurso anual en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la UE estaba abriendo la puerta para que “Canadá” se convirtiera en su primer miembro asociado.

Esta relación con el bloque no existe actualmente y tendría que crearse desde cero.

Mientras Trump amenaza, algunos piensan que Canadá debería unirse a la UE Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

¿Cómo respondió Trump a la idea de que Canadá sea miembro asociado de la UE?

En comentarios a los periodistas el miércoles, Trump dijo que la idea podría convertirse en un “acto hostil”. Amenazó con imponer sanciones a la UE en respuesta.

“Si hacen eso, si creo que es un acto hostil, impondré aranceles muy serios o dejaré de comerciar con Europa en muchas cosas”, dijo Trump a los periodistas camino a un evento en Carolina del Norte.

El presidente de Estados Unidos también calificó de “risible” la perspectiva de que Canadá se una a la UE.

¿Por qué Canadá recurre a la UE?

La posible membresía asociada de Canadá en la UE se produce en un momento en que Trump, durante su segundo mandato, ha sacudido hasta la médula la relación de Washington con su vecino del norte.

Canadá estuvo entre las primeras víctimas de la política arancelaria de Trump.

Las tensiones aumentaron entre Ottawa y Washington después de que las conversaciones comerciales fracasaran el mes pasado, cuando Trump impuso más sanciones a Canadá y el primer ministro canadiense, Mark Carney, prometió responder de la misma manera.

Por qué Canadá rechazó los términos de Trump a pesar de los riesgos económicos Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Los lazos transatlánticos de Washington también se han visto afectados bajo el mandato de Trump, sobre todo después de que el presidente estadounidense intentara tomar el control de la isla ártica de Groenlandia, que forma parte del Reino de Dinamarca.

La UE también se vio afectada por los amplios aranceles de Trump, al igual que la mayoría de los países del mundo, pero las dos partes llegaron a un acuerdo comercial para reducirlos.

Si confía en nuestro equipo para obtener informes confiables, tómese un momento para seleccionarnos como su fuente preferida en Google haciendo clic aquí. y presionando el botón “estrella” o “preferido”, para que siempre veas nuestras noticias verificadas primero.

Editado por: Sean Sinico