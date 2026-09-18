El Papa León celebrará misa por el aniversario de ‘Amoris laetitia’ – Vatican News

El Vaticano publica el calendario de Celebraciones Litúrgicas que presidirá el Papa León XIV en los próximos meses.

Por Christopher Wells

El Papa León XIV presidirá la celebración de la Santa Misa el miércoles 14 de octubre, al concluir el Encuentro del 10th aniversario de la publicación de la Exhortación Apostólica la alegría del amorsobre el amor en la familia.

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Diez años después de su publicación, el Papa León XIV elogia las “valiosas enseñanzas” de Amoris Laetitia y convoca a los presidentes de las Conferencias Episcopales a Roma en octubre de 2026 para una…

la alegría del amor se publicó el 19 de marzo de 2016, solemnidad de San José, tras el Sínodo de dos años sobre la Familia convocado por el Papa Francisco para discutir los problemas que enfrentan las familias en el mundo moderno.

Este año, diez años después de su publicación, el Papa León convocó a los presidentes de la Conferencia Episcopal mundial al Encuentro en Roma para examinar y discutir las enseñanzas de la alegría del amor y cómo proclamar el Evangelio a las familias de hoy.

Próximas celebraciones litúrgicas

En las próximas semanas, el Papa León presidirá una serie de eventos litúrgicos, incluida la Misa en la Basílica Santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo en Genazzano, un pequeño pueblo en las afueras de Roma.

El Santo Padre había visitado previamente el santuario apenas dos días después de su elección, el 10 de mayo de 2025. La Basílica está a cargo de la Orden de los Agustinos a la que pertenecía el Papa León antes de su elección como Sumo Pontífice.

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Publicado el programa del quinto viaje apostólico del Papa León XIV. Durante su estancia en Francia visitará las ciudades de París, Saint-Denis, Lourdes y Metz.

Posteriormente, en septiembre, el Papa León realizará un Viaje Apostólico a Francia que incluirá una visita a la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El viaje de cuatro días, del 25 al 28 de septiembre, incluirá varias liturgias en París, Lourdes y Metz.

Finalmente, el 8 de octubre el Papa León celebrará la Misa de inauguración del Año Académico de las Universidades Pontificias.