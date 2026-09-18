Se sospecha que el contrabando es uno de los animales más raros vistos en la India

Cinco crías de orangutanes, una especie que sólo se encuentra en la isla indonesia de Sumatra y en Borneo, fueron encontradas la semana pasada en un bosque por guardabosques que patrullaban en el distrito de Balasore, en el estado oriental de Odisha, en la India.

El Ministerio Forestal de Indonesia ha pedido a la India que establezca el origen de los orangutanes abandonados, conocidos por su peludo pelaje rojo, y que los devuelva si se descubre que proceden de su hábitat habitual en el extranjero.

El rescate de estos raros simios ha planteado nuevas preguntas sobre cómo los animales exóticos ingresan a la India y cómo se utiliza el país en el comercio ilegal de vida silvestre.

¿Cómo terminaron cinco crías de orangutanes en la India?

“El descubrimiento en la costa oriental de la India es un poco alucinante. Es como aquella vez hace unos años cuando se encontraron canguros vivos vagando por las carreteras de Bengala Occidental”, dijo a DW Kanitha Krishnasamy, directora del Sudeste Asiático de la red de seguimiento del comercio de vida silvestre TRAFFIC.

“¿Qué están haciendo los orangutanes en la India? ¿Fueron contrabandeados desde su Malasia o Indonesia natal o vinieron de una instalación?” preguntó ella.

Los jóvenes parecían estar sanos y estaban siendo atendidos en un zoológico después de su rescate. Imagen: ANI/IMAGO

El gobierno de Odisha ha pedido a la Oficina de Control de Delitos contra la Vida Silvestre que investigue cómo llegaron al estado estos animales en peligro crítico.

“Estos animales no se encuentran en la India y se ven principalmente en las selvas tropicales de Malasia, Indonesia, Borneo y Sumatra en el sudeste asiático”, dijo el ministro de Bosques y Medio Ambiente de Odisha, Ganesh Ram Singh Khuntia.

“Sospechamos que podrían haber sido liberados en el bosque del distrito de Balasore… por un negocio internacional de contrabando de vida silvestre”.

Funcionarios indios confiscan pitones, loros y tortugas gigantes

Los orangutanes son los últimos de una serie de animales exóticos incautados en la India.

En noviembre de 2024, las autoridades de la ciudad india de Bengaluru se incautaron de 40 animales raros que llegaban de la capital de Malasia, Kuala Lumpur, entre ellos tortugas gigantes de Aldabra, gibones, caimanes americanos e iguanas.

En junio de 2025, la Aduana de Mumbai incautó 284 animales exóticos que llegaban en cuatro envíos desde la capital tailandesa, Bangkok, incluidas serpientes y tortugas.

En julio de 2025, los funcionarios de aduanas de la ciudad india de Pune interceptaron 20 animales exóticos de pasajeros que llegaban de Bangkok. Entre ellos se encontraban 14 pitones arborícolas verdes, cuatro loros higuera de dos ojos y dos conejos rayados de Sumatra.

Hallan en la India un volumen “impactante” de vida silvestre objeto de tráfico

Según cifras de TRAFFIC, 7.272 animales individuales, vivos y muertos, fueron incautados del equipaje de los pasajeros en intentos de contrabando entre Tailandia y la India entre enero de 2022 y mayo de 2025, y más del 80% de las interceptaciones tuvieron lugar en la India.

Entre los animales había reptiles, aves y mamíferos, muchos de ellos aparentemente destinados al comercio de mascotas exóticas.

“Hemos descubierto que cientos de especies y miles de individuos fueron traficados hacia la India a través de rutas aéreas y terrestres. Esto cambió drásticamente desde alrededor de 2020”, dijo a DW la investigadora y practicante de conservación Uttara Mendiratta.

“Tanto el volumen de este tráfico como el número de especies involucradas, muchas de las cuales están en peligro de extinción, han sido impactantes”.

Las fuerzas del orden van a la zaga de los contrabandistas

TRAFFIC dice que India y Malasia fueron los países más implicados en una cadena de comercio ilegal de gibones identificada en 2025, y los gibones se trasladaron de Malasia a la India.

Trishala Ashok, cineasta conservacionista y comunicadora científica, dice que la escala del comercio sigue siendo difícil de establecer.

“Nuestros sistemas de control no han evolucionado al mismo ritmo que el comercio”, afirma Ashok a DW. “Seguimos reaccionando a las incautaciones individuales en lugar de mapear las redes, los financistas, los proveedores y los compradores detrás de ellas”.

Tito Joseph, de la Sociedad de Protección de la Vida Silvestre de la India, dice que la situación está empeorando.

“El contrabando de especies exóticas siempre ha existido en la India”, explica Joseph a DW.

Al mismo tiempo, señaló que ha aumentado significativamente desde 2018.

Identifica rutas que van desde Myanmar a través del noreste de la India hacia otras partes del país, así como el movimiento desde Bangladesh hacia la India. Por vía aérea, Tailandia y Malasia son fuentes importantes de vida silvestre objeto de tráfico.

Las rutas hacia la India también se extienden más allá de los aeropuertos. Los animales exóticos también están llegando a la India a través de sus fronteras terrestres del noreste.

“Lo nuevo es el gran volumen de vida silvestre entrante. Hay indicios de que algunos de los comerciantes que estaban involucrados en el contrabando de animales vivos, como tortugas estrella, ahora también están involucrados en el abastecimiento. [other]Â fauna exótica”, dijo Mendiratta, el investigador de conservación.

Las redes sociales fomentan el comercio ilegal de animales

Según un análisis de junio de 2026, la demanda está impulsada por la creciente propiedad de mascotas exóticas y los mercados digitales no regulados. del comercio de mascotas exóticas en la India por Humane World for Animals India, una ONG que trabaja para abordar las causas fundamentales de la crueldad animal.

“A nivel internacional, las plataformas de redes sociales han ayudado e instigado el crecimiento del comercio ilegal de animales salvajes al proporcionar una plataforma para que las personas exhiban y se jacten de los animales que recolectan”, dijo a DW el biólogo de vida silvestre y científico conservacionista Ravi Chellam. “Estas plataformas también sirven como un mercado en línea para que florezca el comercio ilegal”.

“El problema se ve exacerbado por las insensatas y obscenamente enormes colecciones personales de animales de todo el mundo por parte de ricos y famosos”, señaló Chellam.

Establecer el origen de un animal puede resultar especialmente difícil una vez que ha cruzado varias fronteras.

“Una incautación no puede ser el final de la investigación. Debería ser el comienzo”, dijo Ashok, el cineasta conservacionista.

“¿Quién proporcionó los animales? ¿Quién organizó el traslado? ¿Quién pagó? ¿Quién los estaba esperando?” ella pregunta. “Hasta que comencemos a seguir esos enlaces, seguiremos capturando envíos sin desmantelar las redes detrás de ellos”.

El interés europeo por las hormigas africanas es una amenaza ecológica para todos Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Editado por: Keith Walker