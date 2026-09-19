Los osos de Alaska que se alimentan de salmón se enfrentan en la Semana del Oso Gordo más grande de la historia

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C. Loberg/NPS

Los osos pardos del Parque Nacional y Reserva Katmai en Alaska, famosos por engrandecerse al darse un festín con salmón en el pintoresco río Brooks del parque, están listos para su primer plano anual. El grupo de la Semana del Oso Gordo de 2026 se publicó el viernes, dando inicio a una competencia para determinar qué oso ha trabajado más duro para acumular kilos para hibernar.

Las autoridades dicen que los fanáticos deben estar atentos a las señales de un cambio generacional, que refleje la vitalidad del ecosistema de Katmai. Y el grupo de este año presenta 16 osos, frente a los 12 de los últimos años.

“Este año hay más cachorros en Brooks Camp de los que se han visto en mucho tiempo”, dijo el superintendente del parque, Mark Sturm, en un comunicado de prensa.

“Una nueva generación de osos gordos está tomando forma y han tenido un buen comienzo”, añadió Sturm, afirmando que su equipo está ansioso por ver cómo se desarrollan y encajan los osos jóvenes.

Los nuevos contendientes de este año incluyen a Bear 89, un macho conocido como “Backpack”. Su apodo se originó después de que una lesión que sufrió cuando era cachorro lo obligó a montar en la espalda de su madre, según el sitio web del parque. Otro competidor masculino es 151 Walker, uno de los osos más dominantes del río.

El torneo de eliminación simple de este año comienza el martes 22 de septiembre, cuando comienza la votación pública. La votación se detiene durante el fin de semana, antes de que se corone a un nuevo campeón el 29 de septiembre.

Los espectadores pueden seguir las hazañas de los osos Katmai a través de cámaras web desde Brooks River en Explore.org. Los osos pardos y sus cachorros llenan las pantallas de televisión y los monitores de computadora con pesca, comida y drama entre los ursinos, dando a los humanos un descanso muy necesario de pensar en la IA, las elecciones de mitad de período y la economía.

En cambio, pueden reflexionar sobre las posibilidades de que el ganador del año pasado, el inmenso Bear 32, apodado “Chunk”, vuelva a ser apodado el oso más gordo de todos. Con un peso de más de 1,200 libras, Chunk se ganó a los votantes el año pasado al masticar a pesar de sufrir una fractura de mandíbula e incluso encontrar tiempo para jugar con osos más jóvenes. Fue una especie de historia de redención, que se produjo un año después de que algunos convirtieron a Chunk en villano después de matar a un cachorro que pertenecía a Grazer, el campeón de 2024.

Los osos individuales tienen diferentes prioridades, dijo la guardabosques del Parque Nacional Katmai, Sarah Bruce, en un chat en línea al revelar el grupo. Por ejemplo, señaló que muchas hembras adultas solteras deben ayudar a sus cachorros a obtener suficientes calorías.

“Cuando votes, considera los desafíos de la vida de un oso”, dijo Bruce. “Confía en tu instinto y elige lo que creas que es el oso más gordo”.

Este ha sido un año récord para los cachorros, dijo el ex guardabosques de Katmai Mike Fitz, naturalista residente de la compañía de cámaras web. explorar.org . Dice que se contaron 37 cachorros en Brooks River. Varios cachorros están incluidos con sus madres en el grupo de este año, como Bear 806, que adoptó un cachorro mayor y crió a su propio cachorro a partir de esta primavera. Bruce también destacó la importancia de la resiliencia y describió cómo Bear 909 se preparó para la hibernación después de perder a sus dos cachorros este año.

Las fotografías de antes y después de los osos resaltan la sorprendente transformación que experimentan cada año, después de emerger demacrados y huesudos en la primavera y aumentar de tamaño desde tan solo 600 libras para un macho adulto en el verano hasta más de 1,000 libras en el otoño.

Los osos padecen una condición llamada hiperfagia, alimentando un hambre implacable para poder acumular la grasa que necesitarán para sobrevivir el próximo invierno. El parque utiliza Fat Bear Week para enseñar al público y a los estudiantes sobre los osos pardos, el salmón rojo y su ecosistema. Se estima que unos 2.200 osos viven en los 4,2 millones de acres del Parque Nacional y Reserva Katmai.

El interés en la Semana del Oso Gordo, que comenzó en 2014, es internacional: para el concurso del año pasado, la gente emitió más de 1,7 millones de votos de más de 100 países, según el parque.